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Дуров анонсировал запуск 16 новых функций в Telegram в апреле

Ведомости

Telegram в апреле запустит 16 новых функций, часть которых уже внедрена в работу, сообщил основатель проекта Павел Дуров в своем блоге.

«В этом месяце мы запускаем еще 16 новых функций, и большинство из них уже включены в последнюю версию Telegram», – написал он.

Данный анонс был сделан на фоне последнего обновления мессенджера, позволившего пользователям создавать стикеры без сторонних программ для редактирования изображений.

10 апреля Дуров сообщил, что Telegram пользуются 900 млн человек ежемесячно, половина из них открывает приложение каждый день. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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