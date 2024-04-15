Дуров анонсировал запуск 16 новых функций в Telegram в апреле
Telegram в апреле запустит 16 новых функций, часть которых уже внедрена в работу, сообщил основатель проекта Павел Дуров в своем блоге.
«В этом месяце мы запускаем еще 16 новых функций, и большинство из них уже включены в последнюю версию Telegram», – написал он.
Данный анонс был сделан на фоне последнего обновления мессенджера, позволившего пользователям создавать стикеры без сторонних программ для редактирования изображений.
10 апреля Дуров сообщил, что Telegram пользуются 900 млн человек ежемесячно, половина из них открывает приложение каждый день.