Павлу Дурову предъявлено обвинение в 12 преступлениях

Телеканал TF1 утверждал, что Дурову могут предъявить обвинения в преступлениях, связанных с «терроризмом, наркотрафиком, мошенничеством, отмыванием денег и детской порнографией». Полиция считает предпринимателя соучастником из-за отсутствия модерации в Telegram, отказа от сотрудничества, а также использования на платформе «определенных инструментов», в частности, криптовалюты. На фоне расследования в отношении Дурова Toncoin (TON) обвалился уже на 18,9%.