Павлу Дурову предъявлено обвинение в 12 преступлениях

Павлу Дурову предъявлено обвинение в 12 преступленияхСрок задержания основателя Telegram во Франции истекает 28 августа
Основателю Telegram Павлу Дурову, задержанному во Франции, предъявлено обвинение в 12 преступлениях. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру Парижа.
Расследование ведется с 8 июля. Дурова допрашивают в рамках дела против неназванного лица по подозрению в многочисленных киберпреступлениях. Срок задержания предпринимателя истекает 28 августа, пояснили в ведомстве.
Reuters со ссылкой на представителя французской полиции писало, что Дуров обвиняется в «пассивности» в отношении финансовых и киберпреступлений на платформе. Расследование в его отношении ведут управление по борьбе с киберпреступностью и управление по борьбе с мошенничеством.
Телеканал TF1 утверждал, что Дурову могут предъявить обвинения в преступлениях, связанных с «терроризмом, наркотрафиком, мошенничеством, отмыванием денег и детской порнографией». Полиция считает предпринимателя соучастником из-за отсутствия модерации в Telegram, отказа от сотрудничества, а также использования на платформе «определенных инструментов», в частности, криптовалюты. На фоне расследования в отношении Дурова Toncoin (TON) обвалился уже на 18,9%.
Спустя более чем сутки после ареста Дурова с заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Он подчеркнул, что «это никоим образом не политическое решение». Дуров же был арестован в рамках продолжающегося расследования, а решение по этому вопросу будет принимать суд.
По словам Макрона, Франция остается приверженной свободе выражения мнений, инновациям и духу предпринимательства». В то же время, добавил французский лидер, в правовом государстве свободы должны соблюдаться в рамках закона. Это касается как реальной жизни, так и социальных сетей.
В Еврокомиссии и МИДе Франции комментировать арест Дурова отказались. В Брюсселе объяснили отказ тем, что происходящее является «национальным делом» Франции. Во французском МИДе же привержены «принципам независимости судебной системы».
В Кремле не стали комментировать арест Дурова до появления официальной информации, в МИДе отреагировали на заявление Парижа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась нежеланию МИДа Франции комментировать ситуацию.
«Самое смешное, что ранее МИД Франции без смущения комментировал решения даже Международного суда ООН. Не уважал, получается, международное право, согласно логике французских дипломатов. Про комментарии решений зарубежных судов даже говорить не буду – обычно Париж себя не сдерживает», – написала она в своем Telegram-канале.
25 августа в администрации мессенджера заявили, что команда Telegram соблюдает законы Евросоюза, включая Закон о цифровых услугах, а уровень модерации контента соответствует стандартам отрасли и продолжает улучшаться.