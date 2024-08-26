Макрон: задержание Дурова не является политическим решением

Макрон: задержание Дурова не является политическим решениемПо его словам, Франция остается приверженной свободе слова
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание основателя Telegram Павла Дурова не является политическим решением. Об этом он написал на своей странице в X (бывший Twitter).
«Арест главы Telegram на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение должны принимать судьи», – написал Макрон.
Как сообщил президент, Франция привержена свободе слова и общения, инновациям и предпринимательству и будет оставаться правовым государством, где свободы осуществляются в рамках законов.
26 августа в Еврокомиссии также назвали задержание Дурова «национальным расследованием», а потому организация отказалась от комментариев. Однако в ЕС заверили, что следят за ситуацией.
Павел Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа. 26 августа суд во Франции продлил Дурову срок содержания под стражей на 48 часов.