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В ЕК назвали арест Дурова «национальным расследованием» Франции

Ведомости

В Еврокомиссии (ЕК) не стали комментировать арест основателя Telegram Павла Дурова, передает ТАСС.

«Это национальное расследование, мы не намерены его комментировать, следует обращаться к французским властям», – заявили в пресс-службе ЕК.

В МИД Франции, в свою очередь, также отказались от комментариев. Это связано с соблюдением «принципов независимости судебной системы», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать арест Дурова до появления официальных заявлений. В Кремле не в курсе, в чем конкретно обвиняется предприниматель.

Павел Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа. СМИ сообщали, что его задержание связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами. 26 августа суд во Франции продлил Дурову срок содержания под стражей на 48 часов. Официально обвинения ему пока не предъявлены.

Администрация Telegram сочла абсурдным обвинять платформу или ее владельца в злоупотреблениях. Команда мессенджера подчеркнула, что Дурову «нечего скрывать», а работа платформы не нарушает законы ЕС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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