В ЕК назвали арест Дурова «национальным расследованием» Франции
«Это национальное расследование, мы не намерены его комментировать, следует обращаться к французским властям», – заявили в пресс-службе ЕК.
В МИД Франции, в свою очередь, также отказались от комментариев. Это связано с соблюдением «принципов независимости судебной системы», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать арест Дурова до появления официальных заявлений. В Кремле не в курсе, в чем конкретно обвиняется предприниматель.
Павел Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа. СМИ сообщали, что его задержание связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами. 26 августа суд во Франции продлил Дурову срок содержания под стражей на 48 часов. Официально обвинения ему пока не предъявлены.
Администрация Telegram сочла абсурдным обвинять платформу или ее владельца в злоупотреблениях. Команда мессенджера подчеркнула, что Дурову «нечего скрывать», а работа платформы не нарушает законы ЕС.