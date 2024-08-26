Кремль не располагает данными об обвинениях в адрес Дурова

«Мы пока не знаем, в чем конкретно обвиняется Дуров. Мы не слышали пока никаких официальных заявлений на этот счет. Перед тем как что-то говорить, нужно дождаться пояснения ситуации: что же именно пытаются инкриминировать Дурову. Без этого, наверное, было бы неправильно делать какие-то заявления», – сказал Песков.