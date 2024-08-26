Кремль не располагает данными об обвинениях в адрес Дурова

Кремль не располагает данными об обвинениях в адрес ДуроваНеобходимо дождаться, что именно пытаются ему инкриминировать, заявил Песков
Кремль считает неправильным комментировать арест основателя Telegram Павла Дурова до появления официальных заявлений о том, в чем именно его обвиняют, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Мы пока не знаем, в чем конкретно обвиняется Дуров. Мы не слышали пока никаких официальных заявлений на этот счет. Перед тем как что-то говорить, нужно дождаться пояснения ситуации: что же именно пытаются инкриминировать Дурову. Без этого, наверное, было бы неправильно делать какие-то заявления», – сказал Песков.
Представитель Кремля отметил, что нужно дождаться, когда обвинения в адрес основателя Telegram будут озвучены – «если до этого дойдет».
«После этого уже можно будет делать какие-то предварительные выводы», – отметил пресс-секретарь президента.
Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. СМИ сообщали, что его задержание связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами. 26 августа суд во Франции продлил Дурову срок содержания под стражей на 48 часов.
В администрации Telegram посчитали абсурдным обвинять платформу или ее владельца в злоупотреблениях. Было подчеркнуто, что работа мессенджера не нарушает законы ЕС.