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Кремль не располагает данными об обвинениях в адрес Дурова

Необходимо дождаться, что именно пытаются ему инкриминировать, заявил Песков
Ведомости

Кремль считает неправильным комментировать арест основателя Telegram Павла Дурова до появления официальных заявлений о том, в чем именно его обвиняют, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Мы пока не знаем, в чем конкретно обвиняется Дуров. Мы не слышали пока никаких официальных заявлений на этот счет. Перед тем как что-то говорить, нужно дождаться пояснения ситуации: что же именно пытаются инкриминировать Дурову. Без этого, наверное, было бы неправильно делать какие-то заявления», – сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что нужно дождаться, когда обвинения в адрес основателя Telegram будут озвучены – «если до этого дойдет».

«После этого уже можно будет делать какие-то предварительные выводы», – отметил пресс-секретарь президента.

Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. СМИ сообщали, что его задержание связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами. 26 августа суд во Франции продлил Дурову срок содержания под стражей на 48 часов.

В администрации Telegram посчитали абсурдным обвинять платформу или ее владельца в злоупотреблениях. Было подчеркнуто, что работа мессенджера не нарушает законы ЕС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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