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Суд во Франции продлил Дурову срок содержания под стражей на 48 часов

Ведомости

Суд во Франции продлил основателю Telegram Павлу Дурову срок содержания под стражей на 48 часов, сообщает газета Le Figaro со ссылкой на источники.

По данным издания, срок содержания Дурова под стражей для допроса может длиться до 96 часов. До этого ожидалось, что он предстанет перед судом 25 августа. Прокуратура Парижа отказалась предоставлять какие-либо сообщения «относительно процедуры, соблюдаемой в ходе расследования».

24 августа Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл на частном джете из Азербайджана. По данным СМИ, задержание предпринимателя связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами.

25 августа администрация Telegram прокомментировала задержание основателя мессенджера. Там посчитали абсурдным обвинять платформу или ее владельца в злоупотреблениях. Администрация подчеркнула, что работа мессенджера не нарушает законы ЕС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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