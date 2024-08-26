Суд во Франции продлил Дурову срок содержания под стражей на 48 часов

24 августа Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл на частном джете из Азербайджана. По данным СМИ, задержание предпринимателя связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами.