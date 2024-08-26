Суд во Франции продлил Дурову срок содержания под стражей на 48 часов
Суд во Франции продлил основателю Telegram Павлу Дурову срок содержания под стражей на 48 часов, сообщает газета Le Figaro со ссылкой на источники.
По данным издания, срок содержания Дурова под стражей для допроса может длиться до 96 часов. До этого ожидалось, что он предстанет перед судом 25 августа. Прокуратура Парижа отказалась предоставлять какие-либо сообщения «относительно процедуры, соблюдаемой в ходе расследования».
24 августа Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл на частном джете из Азербайджана. По данным СМИ, задержание предпринимателя связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами.
25 августа администрация Telegram прокомментировала задержание основателя мессенджера. Там посчитали абсурдным обвинять платформу или ее владельца в злоупотреблениях. Администрация подчеркнула, что работа мессенджера не нарушает законы ЕС.