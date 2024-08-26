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Захарова удивилась отказу французского МИДа прокомментировать арест Дурова

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла смешным отказ французского правительства комментировать ситуацию с задержанием основателя Telegram Павла Дурова «из уважения независимости судебной системы во Франции». Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Самое смешное, что ранее МИД Франции без смущения комментировал решения даже Международного суда ООН. Не уважал, получается, международное право, согласно логике французских дипломатов», – отметила дипломат.

Она также добавила, что обычно Париж не сдерживает себя в комментировании решений зарубежных судов.

26 августа «РИА Новости» со ссылкой на МИД Франции писало, что ведомство не будет комментировать арест Дурова «в соответствии с принципами независимости судебной системы во Франции». Задержание Дурова не стали комментировать и в Еврокомиссии (ЕК). Там отметили, что речь идет о национальном расследовании.

24 августа Дуров был задержан во французском аэропорте Ле-Бурже. СМИ сообщали, что его задержание связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами. 26 августа суд во Франции продлил Дурову срок содержания под стражей на 48 часов. Официально обвинения ему пока не предъявлены. FranceInfo со ссылкой на источники сообщило, что дело основателя Telegram расследует подразделение французской жандармерии, специализирующееся на киберпространстве, а также национальное управление по борьбе с мошенничеством.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает неправильным комментировать арест Дурова до появления официальных заявлений о том, в чем именно его обвиняют.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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