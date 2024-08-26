Захарова удивилась отказу французского МИДа прокомментировать арест Дурова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла смешным отказ французского правительства комментировать ситуацию с задержанием основателя Telegram Павла Дурова «из уважения независимости судебной системы во Франции». Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
«Самое смешное, что ранее МИД Франции без смущения комментировал решения даже Международного суда ООН. Не уважал, получается, международное право, согласно логике французских дипломатов», – отметила дипломат.
Она также добавила, что обычно Париж не сдерживает себя в комментировании решений зарубежных судов.
26 августа «РИА Новости» со ссылкой на МИД Франции писало, что ведомство не будет комментировать арест Дурова «в соответствии с принципами независимости судебной системы во Франции». Задержание Дурова не стали комментировать и в Еврокомиссии (ЕК). Там отметили, что речь идет о национальном расследовании.
24 августа Дуров был задержан во французском аэропорте Ле-Бурже. СМИ сообщали, что его задержание связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами. 26 августа суд во Франции продлил Дурову срок содержания под стражей на 48 часов. Официально обвинения ему пока не предъявлены. FranceInfo со ссылкой на источники сообщило, что дело основателя Telegram расследует подразделение французской жандармерии, специализирующееся на киберпространстве, а также национальное управление по борьбе с мошенничеством.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает неправильным комментировать арест Дурова до появления официальных заявлений о том, в чем именно его обвиняют.