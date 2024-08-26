Захарова удивилась отказу французского МИДа прокомментировать арест Дурова

24 августа Дуров был задержан во французском аэропорте Ле-Бурже. СМИ сообщали, что его задержание связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами. 26 августа суд во Франции продлил Дурову срок содержания под стражей на 48 часов. Официально обвинения ему пока не предъявлены. FranceInfo со ссылкой на источники сообщило, что дело основателя Telegram расследует подразделение французской жандармерии, специализирующееся на киберпространстве, а также национальное управление по борьбе с мошенничеством.