Дело Дурова расследует киберподразделение французской жандармерии
Дело основателя Telegram Павла Дурова расследует подразделение французской жандармерии, специализирующееся на киберпространстве, а также национальное управление по борьбе с мошенничеством, сообщает FranceInfo со ссылкой на источники.
«Расследование в настоящее время находится в руках национального киберподразделения жандармерии и национального управления по борьбе с мошенничеством по подозрению в различных правонарушениях, от мошенничества до торговли наркотиками», – сообщает издание.
Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. СМИ сообщали, что его задержание связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами. 26 августа суд во Франции продлил Дурову срок содержания под стражей на 48 часов.
В администрации Telegram посчитали абсурдным обвинять платформу или ее владельца в злоупотреблениях. Было подчеркнуто, что работа мессенджера не нарушает законы.