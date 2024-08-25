Основатель Rumble Павловски уехал из Евросоюза после задержания Дурова

«Я только что благополучно уехал из Европы. Франция уже угрожала Rumble, теперь они перешли красную черту и арестовали гендиректора Telegram Павла Дурова, как сообщается, из-за того, что он не подвергал цензуре свободу слова. Rumble не будет с этим мириться и будет использовать все доступные законные средства для борьбы за свободу выражения мнений», – заявил он.