Основатель Rumble Павловски уехал из Евросоюза после задержания Дурова
Основатель видеохостинга Rumble Крис Павловски покинул территорию Евросоюза на фоне задержания основателя Telegram Павла Дурова по Франции, о чем он заявил в соцсети Х (бывшая Twitter).
«Я только что благополучно уехал из Европы. Франция уже угрожала Rumble, теперь они перешли красную черту и арестовали гендиректора Telegram Павла Дурова, как сообщается, из-за того, что он не подвергал цензуре свободу слова. Rumble не будет с этим мириться и будет использовать все доступные законные средства для борьбы за свободу выражения мнений», – заявил он.
Павловски добавил, что его компания в настоящее время ведет судебные споры во Франции, также он пожелал Дурову скорейшего освобождения.
До этого создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин заявил, что задержание Дурова во Франции выглядит тревожно и может навредить развитию IT-индустрии в Европе в будущем.
24 августа Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл на частном самолете из Азербайджана. По данным СМИ, задержание предпринимателя связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами.