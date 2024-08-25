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Основатель Rumble Павловски уехал из Евросоюза после задержания Дурова

Ведомости

Основатель видеохостинга Rumble Крис Павловски покинул территорию Евросоюза на фоне задержания основателя Telegram Павла Дурова по Франции, о чем он заявил в соцсети Х (бывшая Twitter).

«Я только что благополучно уехал из Европы. Франция уже угрожала Rumble, теперь они перешли красную черту и арестовали гендиректора Telegram Павла Дурова, как сообщается, из-за того, что он не подвергал цензуре свободу слова. Rumble не будет с этим мириться и будет использовать все доступные законные средства для борьбы за свободу выражения мнений», – заявил он.

Павловски добавил, что его компания в настоящее время ведет судебные споры во Франции, также он пожелал Дурову скорейшего освобождения.

До этого создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин заявил, что задержание Дурова во Франции выглядит тревожно и может навредить развитию IT-индустрии в Европе в будущем.

24 августа Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл на частном самолете из Азербайджана. По данным СМИ, задержание предпринимателя связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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