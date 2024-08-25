Бутерин: задержание Дурова может навредить будущему развитию IT в Европе
Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции выглядит тревожно для будущего развития программного обеспечения и свободы коммуникаций в Европе. Об этом заявил создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин в соцсети X.
Бутерин отметил, что ранее критиковал Telegram за несерьезное отношение к шифрованию.
«Но (учитывая имеющуюся на данный момент информацию: обвинение, похоже, заключается в том, что Telegram просто «не модерируется» и не отдает данные людей), это выглядит плохо и тревожно для будущего программного обеспечения и свободы коммуникаций в Европе», – уточнил он.
24 августа Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл на частном самолете из Азербайджана.
По данным СМИ, задержание предпринимателя связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами. Телеканал LCI отмечал, что это якобы делает его соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества. На Дурова был выписан ордер, который действовал на территории Франции.
25 августа посольство России во Франции потребовало от французского руководства обеспечить защиту прав предпринимателя и предоставить консульский доступ к нему. Дуров имеет в том числе французское гражданство.