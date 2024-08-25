Посольство РФ во Франции потребовало предоставить консульский доступ к Дурову

Посольство РФ во Франции потребовало предоставить консульский доступ к ДуровуДипломаты находятся в контакте с адвокатом предпринимателя
Посольство России во Франции потребовало от французского руководства обеспечить защиту прав задержанного в республике основателя Telegram Павла Дурова и предоставить консульский доступ к нему. Об этом сообщила пресс-служба российского диппредставительства.
«По состоянию на сегодняшний день французская сторона пока уклоняется от взаимодействия по данному вопросу», – сказано в сообщении.
В посольстве добавили, что находятся в контакте с адвокатом предпринимателя.
24 августа Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл на частном джете из Азербайджана.
По данным СМИ, задержание предпринимателя связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами. Телеканал LCI отмечал, что это якобы делает его соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества. На Дурова был выписан ордер, который действовал на территории Франции.
Дуров может предстать перед судом в воскресенье, отмечала Le Figaro. По данным источников AFP, основатель Telegram должен был провести как минимум один вечер в Париже. Le Figaro уточняет, что один из следователей по делу Дурова был удивлен, что предприниматель вообще прилетел во Францию.