Соцсеть X добивается возобновления работы в Бразилии после уплаты $5 млн штрафа
Социальная сеть X предпринимателя Илона Маска подала новый запрос на возобновление работы в Бразилии после временной приостановки по решению верховного суда страны. Об этом пишет Reuters со ссылкой на документ.
«X Brasil просит разблокировать платформу для свободного доступа ее пользователей на национальной территории», – говорится в запросе компании.
Верховный суд Бразилии постановил закрыть доступ к платформе X 30 августа. Решение было принято после того, как соцсеть не назначила нового законного представителя в стране, а также за невыполнение судебных постановлений, касающихся модерации разжигающих ненависть высказываний.
В начале сентября американский провайдер спутникового интернета Starlink предпринимателя Илона Маска согласился на блокировку доступа к соцсети X в Бразилии. Позже платформа также начала блокировать некоторые аккаунты по требованию суда Бразилии. Среди заблокированных аккаунтов – блогеры Бруно Аюб и Аллан душ Сантос. Их власти страны подозревают «в распространении дезинформации и содействии атакам на правительственные информационные органы».
26 сентября соцсеть обратилась в суд Бразилии с просьбой разрешить ей возобновить действие в стране, пишет Reuters. Но судья Александр де Мораес напомнил компании, что она еще не выплатила штраф. После этого X погасила штраф в размере 28,6 млн реалов ($5,24 млн).
Financial Times в начале сентября писала, что блокировка соцсети в стране разделила людей по политическим признакам, говорится в материале. Правые политики осудили Мораеса, назвав его «автократом», а левые, в свою очередь, поддержали запрет как «важное заявление о суверенитете Бразилии».