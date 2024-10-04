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Соцсеть X добивается возобновления работы в Бразилии после уплаты $5 млн штрафа

Ведомости

Социальная сеть X предпринимателя Илона Маска подала новый запрос на возобновление работы в Бразилии после временной приостановки по решению верховного суда страны. Об этом пишет Reuters со ссылкой на документ.

«X Brasil просит разблокировать платформу для свободного доступа ее пользователей на национальной территории», – говорится в запросе компании.

Верховный суд Бразилии постановил закрыть доступ к платформе X 30 августа. Решение было принято после того, как соцсеть не назначила нового законного представителя в стране, а также за невыполнение судебных постановлений, касающихся модерации разжигающих ненависть высказываний. 

В начале сентября американский провайдер спутникового интернета Starlink предпринимателя Илона Маска согласился на блокировку доступа к соцсети X в Бразилии. Позже платформа также начала блокировать некоторые аккаунты по требованию суда Бразилии. Среди заблокированных аккаунтов – блогеры Бруно Аюб и Аллан душ Сантос. Их власти страны подозревают «в распространении дезинформации и содействии атакам на правительственные информационные органы».

26 сентября соцсеть обратилась в суд Бразилии с просьбой разрешить ей возобновить действие в стране, пишет Reuters. Но судья Александр де Мораес напомнил компании, что она еще не выплатила штраф. После этого X погасила штраф в размере 28,6 млн реалов ($5,24 млн).

Financial Times в начале сентября писала, что блокировка соцсети в стране разделила людей по политическим признакам, говорится в материале. Правые политики осудили Мораеса, назвав его «автократом», а левые, в свою очередь, поддержали запрет как «важное заявление о суверенитете Бразилии». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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