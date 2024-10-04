Соцсеть X добивается возобновления работы в Бразилии после уплаты $5 млн штрафа

В начале сентября американский провайдер спутникового интернета Starlink предпринимателя Илона Маска согласился на блокировку доступа к соцсети X в Бразилии. Позже платформа также начала блокировать некоторые аккаунты по требованию суда Бразилии. Среди заблокированных аккаунтов – блогеры Бруно Аюб и Аллан душ Сантос. Их власти страны подозревают «в распространении дезинформации и содействии атакам на правительственные информационные органы».