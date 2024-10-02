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С начала года Android-устройства подвергаются массированным атакам хакеров

Зловреды пробираются в телефоны россиян через сервисы обхода блокировок и фейковые банковские приложения
Анна Устинова
Злоумышленникам удается встраивать свои закладки даже в доверенные магазины приложений, такие как Google Play/ Максим Стулов / Ведомости

За восемь месяцев 2024 г. «Лаборатория Касперского» зафиксировала более 30 млн атак на Android-устройства, что почти в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Об этом на конференции IT press meeting «Кода безопасности» рассказал Игорь Кузнецов, руководитель Kaspersky GReAT (глобальный центр исследований и анализа угроз «Лаборатории Касперского»). В общей сложности было атаковано в полтора раза больше пользователей, чем годом ранее, уточнил он.

Количество атакованных пользователей компания не раскрыла. Но рост количества мобильных атак подтвердили другие опрошенные «Ведомостями» компании в сфере информационной безопасности (ИБ). Число атак действительно увеличилось, подтверждает руководитель департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка «Национальной технологической инициативы» (НТИ) SafeNet Игорь Бедеров. По данным руководителя группы защиты инфраструктурных IT-решений «Газинформсервиса» Сергея Полунина, рост атак был даже значительнее, в 5 раз, и таких темпов, как сейчас, не было никогда. Скорее всего, причина связана с доступностью знаний по созданию вредоносного ПО, а также растущей популярностью все новых мобильных сервисов, под которые мимикрирует такой софт, считает он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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