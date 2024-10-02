С начала года Android-устройства подвергаются массированным атакам хакеров

Количество атакованных пользователей компания не раскрыла. Но рост количества мобильных атак подтвердили другие опрошенные «Ведомостями» компании в сфере информационной безопасности (ИБ). Число атак действительно увеличилось, подтверждает руководитель департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка «Национальной технологической инициативы» (НТИ) SafeNet Игорь Бедеров. По данным руководителя группы защиты инфраструктурных IT-решений «Газинформсервиса» Сергея Полунина, рост атак был даже значительнее, в 5 раз, и таких темпов, как сейчас, не было никогда. Скорее всего, причина связана с доступностью знаний по созданию вредоносного ПО, а также растущей популярностью все новых мобильных сервисов, под которые мимикрирует такой софт, считает он.