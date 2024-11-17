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Песков назвал «шумным» процесс формирования администрации Трампа

Ведомости

Кампания по формированию новой администрации США является «шумной», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Сейчас избранный президент США [Дональд Трамп] вовсю занимается процессом формирования своей новой команды. Процесс такой шумный, там появляются известные имена для США, в том числе некоторые из них хорошо известны и нам», – сказал он.

По словам представителя Кремля, Трамп был осведомлен о «характере заявлений и о позиции человека по тем или иным международным делам» при выдвижении каждого из кандидатов на место в администрации. 

Трамп выиграл выборы президента США 5 ноября. Сейчас республиканец формирует свой кабинет – он уже объявил о грядущем назначении бывшего директора национальной разведки Джона Рэтклиффа на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ), назначил бизнесмена Илона Маска и экс-кандидата в президенты от Республиканской партии Вивека Рамасвами руководителями недавно созданного департамента эффективности государственного управления (DOGE), предложил назначить сенатора Марко Рубио на пост госсекретаря и др.

Советником по нацбезопасности в новой администрации могут назначить конгрессмена Майка Уолтца, директором нацразведки – бывшего члена Демократической партии Тулси Габбард. Министром обороны может стать журналист Fox News и ветеран Пит Хегсет. Министром здравоохранения могут назначить бывшего кандидата в президенты Роберта Кеннеди-младшего, известного «антипрививочной» позицией и конспирологическими теориями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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