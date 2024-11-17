Песков назвал «шумным» процесс формирования администрации Трампа
Кампания по формированию новой администрации США является «шумной», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Сейчас избранный президент США [Дональд Трамп] вовсю занимается процессом формирования своей новой команды. Процесс такой шумный, там появляются известные имена для США, в том числе некоторые из них хорошо известны и нам», – сказал он.
По словам представителя Кремля, Трамп был осведомлен о «характере заявлений и о позиции человека по тем или иным международным делам» при выдвижении каждого из кандидатов на место в администрации.
Трамп выиграл выборы президента США 5 ноября. Сейчас республиканец формирует свой кабинет – он уже объявил о грядущем назначении бывшего директора национальной разведки Джона Рэтклиффа на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ), назначил бизнесмена Илона Маска и экс-кандидата в президенты от Республиканской партии Вивека Рамасвами руководителями недавно созданного департамента эффективности государственного управления (DOGE), предложил назначить сенатора Марко Рубио на пост госсекретаря и др.
Советником по нацбезопасности в новой администрации могут назначить конгрессмена Майка Уолтца, директором нацразведки – бывшего члена Демократической партии Тулси Габбард. Министром обороны может стать журналист Fox News и ветеран Пит Хегсет. Министром здравоохранения могут назначить бывшего кандидата в президенты Роберта Кеннеди-младшего, известного «антипрививочной» позицией и конспирологическими теориями.