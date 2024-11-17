МАГАТЭ рассказало о сокращении выработки электроэнергии на АЭС Украины

17 ноября Минобороны РФ подтвердило, что ВС РФ нанесли массированный удар беспилотниками и оружием большой дальности по территории Украины. До этого глава министерства энергетики страны Герман Галущенко предупредил об экстренных отключениях электроэнергии в связи с атакой на энергосистему. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал обстрел одной из крупнейших воздушных атак по инфраструктуре страны. Президент Владимир Зеленский сообщил, что власти принимают меры для ликвидации последствий комбинированной атаки на инфраструктуру в Ровенской, Львовской, Днепропетровской, Волынской и Одесской областях.