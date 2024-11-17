МАГАТЭ рассказало о сокращении выработки электроэнергии на АЭС Украины
Действующие атомные электростанции (АЭС) Украины утром 17 ноября сократили производство электроэнергии в качестве меры предосторожности после ударов по энергетической инфраструктуре республики, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Его слова приводятся в пресс-релизе на сайте организации.
Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская АЭС не пострадали от ударов, но несколько электрических подстанций, от которых зависит работа станций, получили повреждения во время обстрелов, заявило агентство. По его данным, сейчас только два из девяти действующих реакторов в стране вырабатывают электроэнергию на 100% мощности.
Базирующиеся на украинских АЭС группы МАГАТЭ услышали работу ПВО и искали убежища во время сигналов воздушной тревоги. На Ровенской АЭС две линии электропередачи напряжением 330 кВ были недоступны, говорится в релизе.
«Энергетическая инфраструктура страны крайне уязвима, что напрямую влияет на ядерную безопасность. Мы все еще оцениваем полный масштаб ущерба», – сказал Гросси.
17 ноября Минобороны РФ подтвердило, что ВС РФ нанесли массированный удар беспилотниками и оружием большой дальности по территории Украины. До этого глава министерства энергетики страны Герман Галущенко предупредил об экстренных отключениях электроэнергии в связи с атакой на энергосистему. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал обстрел одной из крупнейших воздушных атак по инфраструктуре страны. Президент Владимир Зеленский сообщил, что власти принимают меры для ликвидации последствий комбинированной атаки на инфраструктуру в Ровенской, Львовской, Днепропетровской, Волынской и Одесской областях.