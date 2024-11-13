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Гросси: эксперты МАГАТЭ останутся на ЗАЭС до заморозки конфликта на Украине

Ведомости

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) будут присутствовать на Запорожской АЭС до заморозки конфликта на Украине, сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси в интервью агентству DPA.

«Мы будем оставаться там до тех пор, пока конфликт не перейдет в новую фазу, по крайней мере, с меньшим количеством боевых действий», – сказал он, допустив как возможные варианты прекращение огня и заморозку конфликта (цитата по «РИА Новости»).

ЗАЭС находится в городе Энергодар. В 2022 г. она перешла под контроль России, после чего в октябре того же года указом президента РФ Владимира Путина эксплуатирующей организацией ЗАЭС определено АО «ЭО ЗАЭС». В октябре 2022 г. организация получила право эксплуатировать ЗАЭС и призвана обеспечить как безопасную эксплуатацию, так и профессиональную деятельность существующего персонала станции.

На станции с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты МАГАТЭ. В сентябре глава агентства заявил, что в нынешних обстоятельствах возобновление работы ЗАЭС было бы «неразумным». 12 ноября Гросси сообщил, что планирует приехать в Россию в ближайшие месяцы. До этого он в конце августа посетил Курскую АЭС в Курчатове.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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