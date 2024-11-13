Гросси: эксперты МАГАТЭ останутся на ЗАЭС до заморозки конфликта на Украине
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) будут присутствовать на Запорожской АЭС до заморозки конфликта на Украине, сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси в интервью агентству DPA.
«Мы будем оставаться там до тех пор, пока конфликт не перейдет в новую фазу, по крайней мере, с меньшим количеством боевых действий», – сказал он, допустив как возможные варианты прекращение огня и заморозку конфликта (цитата по «РИА Новости»).
ЗАЭС находится в городе Энергодар. В 2022 г. она перешла под контроль России, после чего в октябре того же года указом президента РФ Владимира Путина эксплуатирующей организацией ЗАЭС определено АО «ЭО ЗАЭС». В октябре 2022 г. организация получила право эксплуатировать ЗАЭС и призвана обеспечить как безопасную эксплуатацию, так и профессиональную деятельность существующего персонала станции.
На станции с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты МАГАТЭ. В сентябре глава агентства заявил, что в нынешних обстоятельствах возобновление работы ЗАЭС было бы «неразумным». 12 ноября Гросси сообщил, что планирует приехать в Россию в ближайшие месяцы. До этого он в конце августа посетил Курскую АЭС в Курчатове.