Глава МАГАТЭ Гросси намерен посетить Россию в ближайшие месяцы

С сентября 2022 г. инспекторы МАГАТЭ присутствуют на подконтрольной России с февраля 2022 г. Запорожской АЭС. 24 сентября этого года Гросси сообщил, что в нынешних обстоятельствах возобновление работы ЗАЭС было бы «неразумным».