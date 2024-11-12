Глава МАГАТЭ Гросси намерен посетить Россию в ближайшие месяцы
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует приехать в Россию в ближайшие месяцы. Об этом он сообщил на полях 29-й конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР-29) в Баку, пишет ТАСС.
«Я надеюсь, что скоро будет встреча с российской командой... В ближайшие несколько месяцев я уверен, я буду там», – заявил Гросси.
27 августа Гросси посетил российскую Курскую АЭС в Курчатове. Сам Гросси объяснял свой визит беспокойством об АЭС из-за близости боевых действий – 6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) зашли в Курскую область.
С сентября 2022 г. инспекторы МАГАТЭ присутствуют на подконтрольной России с февраля 2022 г. Запорожской АЭС. 24 сентября этого года Гросси сообщил, что в нынешних обстоятельствах возобновление работы ЗАЭС было бы «неразумным».