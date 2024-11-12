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Глава МАГАТЭ Гросси намерен посетить Россию в ближайшие месяцы

Ведомости

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует приехать в Россию в ближайшие месяцы. Об этом он сообщил на полях 29-й конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР-29) в Баку, пишет ТАСС.

«Я надеюсь, что скоро будет встреча с российской командой... В ближайшие несколько месяцев я уверен, я буду там», – заявил Гросси.

27 августа Гросси посетил российскую Курскую АЭС в Курчатове. Сам Гросси объяснял свой визит беспокойством об АЭС из-за близости боевых действий – 6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) зашли в Курскую область.

С сентября 2022 г. инспекторы МАГАТЭ присутствуют на подконтрольной России с февраля 2022 г. Запорожской АЭС. 24 сентября этого года Гросси сообщил, что в нынешних обстоятельствах возобновление работы ЗАЭС было бы «неразумным».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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