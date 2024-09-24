Гросси: Запорожская АЭС возобновит работу в перспективе
Запорожская АЭС возобновит работу в будущем, но сейчас этот вопрос является преждевременным. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, пишет «РИА Новости».
«Так или иначе будет перезапуск, но это будет частью более широкого обсуждения», – сообщил он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, в нынешних обстоятельствах возобновление работы ЗАЭС было бы «неразумным».
ЗАЭС и Энергодар находятся под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре того же года президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. С 1 сентября 2022 г. на АЭС присутствуют эксперты МАГАТЭ.
Российские власти регулярно сообщают о попытках ВСУ атаковать атомную электростанцию. 21 сентября инспекторы МАГАТЭ осмотрели последствия атаки на подстанцию ЗАЭС «Заря». Директор ЗАЭС Юрий Черничук говорил, что в результате повреждения одного из трансформаторов произошла утечка масла.
9 сентября директор МАГАТЭ Гросси заявил о недопустимости атак на АЭС вне зависимости от их местонахождения.