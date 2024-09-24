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Гросси: Запорожская АЭС возобновит работу в перспективе

Ведомости

Запорожская АЭС возобновит работу в будущем, но сейчас этот вопрос является преждевременным. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, пишет «РИА Новости».

«Так или иначе будет перезапуск, но это будет частью более широкого обсуждения», – сообщил он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, в нынешних обстоятельствах возобновление работы ЗАЭС было бы «неразумным».

ЗАЭС и Энергодар находятся под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре того же года президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. С 1 сентября 2022 г. на АЭС присутствуют эксперты МАГАТЭ.

Российские власти регулярно сообщают о попытках ВСУ атаковать атомную электростанцию. 21 сентября инспекторы МАГАТЭ осмотрели последствия атаки на подстанцию ЗАЭС «Заря». Директор ЗАЭС Юрий Черничук говорил, что в результате повреждения одного из трансформаторов произошла утечка масла. 

9 сентября директор МАГАТЭ Гросси заявил о недопустимости атак на АЭС вне зависимости от их местонахождения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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