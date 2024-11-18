Поломка шедшего из России танкера блокировала движение в Босфоре
Поломка шедшего из России танкера NAZAN стала причиной приостановки движения в Босфорском проливе. Об этом сообщила турецкая газета BirGun.
Из-за неисправности руля 114-метрового танкера, следовавшего из из России в турецкий город Коджаэли, движение судов по проливу Босфор было временно приостановлено в двух направлениях.
«Танкер NAZAN координировался нашим Стамбульским центром обслуживания движения судов; в сопровождении нашего капитана-проводника и буксира «Спасение-7», буксира «Спасение-9» был надежно закреплен на якорной стоянке Ахыркапы и подкреплен нашим буксиром», – говорится в заявлении главного управления береговой охраны Турции.
28 октября движение судов в Босфоре было приостановлено из-за тумана. Был отменен ряд паромных перевозок. На городских маршрутах также сообщалось о возможных отменах и задержках рейсов в связи с погодным явлением.