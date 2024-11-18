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Поломка шедшего из России танкера блокировала движение в Босфоре

Ведомости

Поломка шедшего из России танкера NAZAN стала причиной приостановки движения в Босфорском проливе. Об этом сообщила турецкая газета BirGun.

Из-за неисправности руля 114-метрового танкера, следовавшего из из России в турецкий город Коджаэли, движение судов по проливу Босфор было временно приостановлено в двух направлениях.

«Танкер NAZAN координировался нашим Стамбульским центром обслуживания движения судов; в сопровождении нашего капитана-проводника и буксира «Спасение-7», буксира «Спасение-9» был надежно закреплен на якорной стоянке Ахыркапы и подкреплен нашим буксиром», – говорится в заявлении главного управления береговой охраны Турции.

28 октября движение судов в Босфоре было приостановлено из-за тумана. Был отменен ряд паромных перевозок. На городских маршрутах также сообщалось о возможных отменах и задержках рейсов в связи с погодным явлением.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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