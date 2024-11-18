Минюст Абхазии обвинил западные спецслужбы в дестабилизации ситуации
В дестабилизации ситуации в Абхазии виноваты западные спецслужбы, финансирующие неправительственные организации (НПО) в стране. Об этом заявил министр юстиции частично признанной республики Анри Барциц, передает информационный центр президента Абхазии.
«Мы четыре года твердили и говорили о том, что западные спецслужбы финансируют определенных представителей неправительственных организаций, целью финансирования являлась дестабилизация в стране, создание хаоса, негативного образа нашей страны на международной арене», – сказал он.
Барциц также отметил, что абхазскую оппозицию поздравили президент и граждане Грузии, а также граждане Украины.
17 ноября лидер организации «Абхазское народное движение», представитель оппозиции Адгур Ардзинба заявил, что оппозиция в Абхазии не нуждается в солидарности президента Грузии Саломе Зурабишвили. Он напомнил, что у Зурабишвили с абхазской оппозицией «очевидно, очень разные взгляды». Ардзинба заверил, что протесты не носят антироссийский характер.
Протесты оппозиции в Абхазии продолжаются с 12 ноября. Акции начались из-за планов по рассмотрению законопроекта о льготах для российских компаний при реализации проектов в Абхазии. По версии протестующих, принятие инициативы может создать проблемы местному бизнесу.
Рассмотрение вопроса о ратификации должно было состояться 15 ноября, но парламент страны отложил его. Президент Аслан Бжания покинул Сухуми на фоне митингов. Он заявил, что готов сложить полномочия до проведения новых выборов. Он также назвал происходящее попыткой госпереворота.