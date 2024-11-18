Минюст Абхазии обвинил западные спецслужбы в дестабилизации ситуации

17 ноября лидер организации «Абхазское народное движение», представитель оппозиции Адгур Ардзинба заявил, что оппозиция в Абхазии не нуждается в солидарности президента Грузии Саломе Зурабишвили. Он напомнил, что у Зурабишвили с абхазской оппозицией «очевидно, очень разные взгляды». Ардзинба заверил, что протесты не носят антироссийский характер.