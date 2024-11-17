Протесты в Абхазии: что известно на 17 ноября

На следующий день, 16 ноября, протестующие у администрации президента Абхазии отказались покинуть правительственный комплекс. Бжания в связи с этим призвал освободить здание в обмен на его отставку. При этом он предложил организовать новые выборы и баллотироваться на них в качестве кандидата в президенты. Примечательно, что сам Бжания был лидером протестов 2020 г., при которых в январе того же года произошла отставка президента Рауля Хаджимбы. Бжания был избран президентом в апреле того же года.