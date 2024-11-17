Протесты в Абхазии: что известно на 17 ноября

Протесты в Абхазии: что известно на 17 ноябряОппозиция намерена создать временное правительство, президент покинул Сухум
Протесты в частично признанной Абхазии продолжаются почти неделю – с 12 ноября. Представители оппозиции заявляют о намерении создать временное правительство, в то время как президент Аслан Бжания покинул Сухум на фоне митингов. Сам он называет происходящее попыткой государственного переворота.
Акции начались из-за планов по рассмотрению законопроекта о льготах для российских компаний при реализации проектов в Абхазии. По версии протестующих, принятие инициативы может создать проблемы местному бизнесу. Рассмотрение вопроса о ратификации должно было состояться 15 ноября, но парламент страны отложил его. В ходе протестов протестующим удалось занять территории правительства, администрации президента и парламента в Сухуме.
На следующий день, 16 ноября, протестующие у администрации президента Абхазии отказались покинуть правительственный комплекс. Бжания в связи с этим призвал освободить здание в обмен на его отставку. При этом он предложил организовать новые выборы и баллотироваться на них в качестве кандидата в президенты. Примечательно, что сам Бжания был лидером протестов 2020 г., при которых в январе того же года произошла отставка президента Рауля Хаджимбы. Бжания был избран президентом в апреле того же года.
В интервью Russia Today (RT) Бжания заявил, что «никто власть отдавать не будет». Он уточнил, что может уступить власть только путем волеизъявления жителей республики – досрочно сложить полномочия и пойти на выборы. В интервью изданию «Апсныпресс» он назвал происходящее попыткой госпереворота.
Утро 17 ноября началось с возврата военной техники министерству обороны республики, писал ТАСС. Шесть грузовиков ГАЗ и три «Урала» стояли возле правительственных зданий и на Набережной Махаджиров со спущенными колесами с 15 ноября. С помощью одного из «Уралов» протестующие смогли прорвать ограждения.
Один из лидеров оппозиции, глава комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа сообщил, что протестующие пригласили и. о. министра обороны Беслана Цвижбу и замминистра Нодара Авидзбу и заявили им, что техника «должна служить обеспечению безопасности страны и стоять там, где ей положено». Цвижба на встрече со сторонниками оппозиции заявил, что не может объяснить, почему к зданиям правительства была стянута военная техника. Он добавил, что просто выполнял приказ.
Позже оппозиция приступила к демонтажу ограждения вокруг здания администрации президента, парламента и правительства в Сухуме. Представитель комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Лагулаа сообщил, что будет оставлен один фрагмент забора – на нем установят табличку с надписью «в назидание будущим правителям Абхазии о том, что надо быть вместе с народом, а не ограждаться от него».
Днем того же дня Бжания в комментарии «Апсныпресс» предупредил, что жители Абхазии могут в ближайшее время остаться без электричества в связи с действиями протестующих. По его словам, вопросы обеспечения людей электроэнергией должно решать правительство.
Оппозиция согласна с тем, что республике нужно «продолжать жить». «Завтра понедельник. Мы не можем оставлять все так, потому что думаем о народе и государстве, которое должно жить. Для этого госслужащие должны занять свои рабочие места и работать», – сказал председатель общественной организации ветеранов войны «Аруаа» («Воины») представитель оппозиции Темур Гулиа.
Вечером 17 ноября состоялась встреча группы депутатов парламента Абхазии во главе со спикером Лашей Ашубой с представителями рабочей группы общественной палаты во главе с Сократом Джинджолией. Депутаты и члены Общественной палаты обсудили совместные действия по урегулированию политического кризиса в стране, в том числе посреднические усилия.
Бжания опасается, что действия протестующих «не улучшат» отношения с Россией. Он напомнил, что Россия является «единственным стратегическим партнером» республики и призвал «помнить о той помощи, которую она нам оказывает». Он также назвал лицемерием то, что некоторые митингующие пришли на акции с российскими флагами.
Противостояние абхазских властей и оппозиции будет иметь затяжной характер, считает специалист по Южному Кавказу, политолог Артур Атаев. По мнению эксперта, в отличие от Александра Анкваба и Рауля Хаджимбы, которые были ранее смещены с постов президента под давлением оппозиции, Бжания демонстрирует политическую волю сопротивляться, взял паузу и фактически осуществляет власть из своего родового селения Тамыш. «Оппозиция контролирует лишь правительственный квартал в Сухуме, таким образом, в стране сформировались два центра силы, которые разделяют две непримиримые позиции. Полагаю, стороны будут вести политический торг и в этом кризисе напрашивается посредническая миссия России, как минимум на уровне посольства», – считает эксперт.
В этих условиях угроза вооруженного противостояния сохраняется, продолжает Атаев: «Я этот вариант не исключаю, учитывая, что большинство мужского населения республики, включая элиту, воевали или умеют обращаться с оружием».
При этом в случае реализации этого сценария, продолжает Атаев, Москва, скорее всего, будет воздерживаться от прямого военного вмешательства, учитывая, что ни оппозиция, ни власть не делает никаких антироссийских заявлений. Не смогут оказать влияние на абхазскую политику и грузинские власти, отмечает эксперт: «Тбилиси пока потирает руки. Тем не менее Грузия не имеет никаких рычагов влияния ни на систему власти в Абхазии, ни на экономику, не говоря уже об абхазском гражданском обществе».