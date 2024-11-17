Протестующие в Абхазии начали демонтаж ограждений в Сухуме
Сторонники оппозиции в Абхазии начали демонтаж ограждения вокруг здания администрации президента, парламента и правительства в Сухуме. Об этом пишет ТАСС.
«Мы приступили к демонтажу железного ограждения вокруг комплекса правительственных зданий. При этом оставим один фрагмент забора и там будет табличка с надписью в назидание будущим правителям Абхазии о том, что надо быть вместе с народом, а не ограждаться от него», – сказал представитель комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Лагулаа.
С 12 ноября в Абхазии проходят акции протеста против законопроекта, согласно которому компании из РФ смогут реализовывать свои проекты на территории республики с рядом льгот. Позже лидер оппозиции Темур Гулия сообщил митингующим в Сухуми, что власти Абхазии согласились отозвать законопроект о ратификации инвестиционного соглашения с Россией.
В пресс-службе президента Аслана Бжании сообщили, что для стабилизации ситуации он решил отозвать законопроект из парламента, а сам он покинул Сухум и находится в родном селе Тамыш после ультиматума оппозиции о сложении полномочий.
16 ноября протестующие у администрации президента отказались покинуть правительственный комплекс. После этого президент Абхазии Бжания призвал их сделать это и пообещал, что в таком случае он уйдет в отставку. 17 ноября президент в интервью изданию «Апсныпресс» назвал произошедшие в Сухуме события попыткой госпереворота.