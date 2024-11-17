Протестующие в Абхазии начали демонтаж ограждений в Сухуме

«Мы приступили к демонтажу железного ограждения вокруг комплекса правительственных зданий. При этом оставим один фрагмент забора и там будет табличка с надписью в назидание будущим правителям Абхазии о том, что надо быть вместе с народом, а не ограждаться от него», – сказал представитель комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Лагулаа.