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Протестующие в Абхазии начали демонтаж ограждений в Сухуме

Ведомости

Сторонники оппозиции в Абхазии начали демонтаж ограждения вокруг здания администрации президента, парламента и правительства в Сухуме. Об этом пишет ТАСС.

«Мы приступили к демонтажу железного ограждения вокруг комплекса правительственных зданий. При этом оставим один фрагмент забора и там будет табличка с надписью в назидание будущим правителям Абхазии о том, что надо быть вместе с народом, а не ограждаться от него», – сказал представитель комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Лагулаа.

С 12 ноября в Абхазии проходят акции протеста против законопроекта, согласно которому компании из РФ смогут реализовывать свои проекты на территории республики с рядом льгот. Позже лидер оппозиции Темур Гулия сообщил митингующим в Сухуми, что власти Абхазии согласились отозвать законопроект о ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

В пресс-службе президента Аслана Бжании сообщили, что для стабилизации ситуации он решил отозвать законопроект из парламента, а сам он покинул Сухум и находится в родном селе Тамыш после ультиматума оппозиции о сложении полномочий.

16 ноября протестующие у администрации президента отказались покинуть правительственный комплекс. После этого президент Абхазии Бжания призвал их сделать это и пообещал, что в таком случае он уйдет в отставку. 17 ноября президент в интервью изданию «Апсныпресс» назвал произошедшие в Сухуме события попыткой госпереворота.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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