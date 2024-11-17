Президент Абхазии назвал события в Сухуме попыткой госпереворота

Президент Абхазии назвал события в Сухуме попыткой госпереворотаВласти республики и оппозиция не смогли найти компромисс ни по каким вопросам
Произошедшие 15 ноября в Сухуме события являются попыткой государственного переворота, заявил президент Абхазии Аслан Бжания в интервью изданию «Апсныпресс».
«Сейчас то время, когда мы должны заботиться о своей стране, о нашей Родине. Она в опасности. И в таком сложном положении наша Родина оказалась в результате действий людей, которые совершили попытку государственного переворота. Еще не поздно все отыграть назад», – сказал он.
Президент республики также призвал граждан не поддаваться на провокации и не участвовать в незаконных и несанкционированных митингах.
Бжания повторил свой призыв к протестующим освободить комплекс правительственных зданий, после чего, отметил он, президентом и парламентом будут приняты соответствующие нормативные акты, власти объявят выборы. Глава государства заявил о готовности сложить свои полномочия и в качестве кандидата в президенты пойти на выборы.
«Ни по каким вопросам на сегодняшний день найти компромисс с оппозицией не удалось. Моя позиция неизменна, я сделал заявление, сегодня его повторил. Это позиция президента, правительства, властей Республики Абхазии, и она будет носить неизменный характер», – сказал он.
С 12 ноября в Абхазии проходят акции протеста против законопроекта, согласно которому компании из РФ смогут реализовывать свои проекты на территории республики с рядом льгот. Рассмотрение вопроса о ратификации должно было состояться 15 ноября, но парламент страны отложил его, началась новая акция протеста. В пресс-службе президента сообщали, что для стабилизации ситуации он решил отозвать законопроект из парламента, а сам он покинул Сухум и находится в родном селе Тамыш после ультиматума оппозиции о сложении полномочий.
16 ноября протестующие у администрации президента отказались покинуть правительственный комплекс. После этого Бжания призвал их сделать это и пообещал, что в таком случае он уйдет в отставку.