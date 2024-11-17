Президент Абхазии назвал события в Сухуме попыткой госпереворота

С 12 ноября в Абхазии проходят акции протеста против законопроекта, согласно которому компании из РФ смогут реализовывать свои проекты на территории республики с рядом льгот. Рассмотрение вопроса о ратификации должно было состояться 15 ноября, но парламент страны отложил его, началась новая акция протеста. В пресс-службе президента сообщали, что для стабилизации ситуации он решил отозвать законопроект из парламента, а сам он покинул Сухум и находится в родном селе Тамыш после ультиматума оппозиции о сложении полномочий.