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Президент Абхазии назвал события в Сухуме попыткой госпереворота

Власти республики и оппозиция не смогли найти компромисс ни по каким вопросам
Ведомости

Произошедшие 15 ноября в Сухуме события являются попыткой государственного переворота, заявил президент Абхазии Аслан Бжания в интервью изданию «Апсныпресс».

«Сейчас то время, когда мы должны заботиться о своей стране, о нашей Родине. Она в опасности. И в таком сложном положении наша Родина оказалась в результате действий людей, которые совершили попытку государственного переворота. Еще не поздно все отыграть назад», – сказал он.

Президент республики также призвал граждан не поддаваться на провокации и не участвовать в незаконных и несанкционированных митингах.

Бжания повторил свой призыв к протестующим освободить комплекс правительственных зданий, после чего, отметил он, президентом и парламентом будут приняты соответствующие нормативные акты, власти объявят выборы. Глава государства заявил о готовности сложить свои полномочия и в качестве кандидата в президенты пойти на выборы.

Власти республики и оппозиция не смогли найти компромисс ни по каким вопросам, заявил ТАСС Бжания.

«Ни по каким вопросам на сегодняшний день найти компромисс с оппозицией не удалось. Моя позиция неизменна, я сделал заявление, сегодня его повторил. Это позиция президента, правительства, властей Республики Абхазии, и она будет носить неизменный характер», – сказал он.

С 12 ноября в Абхазии проходят акции протеста против законопроекта, согласно которому компании из РФ смогут реализовывать свои проекты на территории республики с рядом льгот. Рассмотрение вопроса о ратификации должно было состояться 15 ноября, но парламент страны отложил его, началась новая акция протеста. В пресс-службе президента сообщали, что для стабилизации ситуации он решил отозвать законопроект из парламента, а сам он покинул Сухум и находится в родном селе Тамыш после ультиматума оппозиции о сложении полномочий.

16 ноября протестующие у администрации президента отказались покинуть правительственный комплекс. После этого Бжания призвал их сделать это и пообещал, что в таком случае он уйдет в отставку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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