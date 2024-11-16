МВД Абхазии заявило о готовности продолжать выполнять приказы Бжании
Министерство внутренних дел Абхазии выполняет приказы президента Аслана Бжании. Об этом заявил министр внутренних дел республики Роберт Киут, пишет издание «Апсныпресс».
По словам министра, вопреки сообщениям, что он должен подать в отставку, «никто никуда уходить не собирается».
«У меня есть главнокомандующий, приказу которого я буду подчиняться. Народ выбрал президента, и мы ему служим», – подчеркнул Киут.
С 12 ноября в Абхазии проходят акции протеста против законопроекта, согласно которому компании из РФ смогут реализовывать свои проекты на территории республики с рядом льгот. Рассмотрение вопроса о ратификации должно было состояться 15 ноября, но парламент страны отложил его. У здания парламента началась новая акция протеста: ее участники потребовали, чтобы депутаты провели заседание и проголосовали против ратификации инвестсоглашения. Лидер оппозиции Темур Гулия сообщил митингующим в Сухуме, что власти Абхазии согласились отозвать законопроект о ратификации инвестсоглашения с РФ.
В пресс-службе Бжании сообщали ТАСС, что для стабилизации ситуации он принял решение об отзыве законопроекта из парламента. Сам Бжания покинул Сухум и находится в родном селе Тамыш после ультиматума оппозиции о сложении полномочий, сообщили вечером 15 ноября в его пресс-службе. Тем самым власти опровергли распространяемые оппозицией сведения о том, что после обращения к народу Бжания «передислоцировался на территорию российской военной базы». Пресс-служба Бжании сообщала, что он пока не подписал отзыв вызвавшего протесты законопроекта.
16 ноября Бжания заявил, что уйдет в отставку после того, как оппозиционеры освободят здание парламента. По словам президента Абхазии, в случае отставки он готов выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. Протестующие у администрации президента Абхазии отказались покинуть правительственный комплекс.