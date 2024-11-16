МВД Абхазии заявило о готовности продолжать выполнять приказы Бжании

В пресс-службе Бжании сообщали ТАСС, что для стабилизации ситуации он принял решение об отзыве законопроекта из парламента. Сам Бжания покинул Сухум и находится в родном селе Тамыш после ультиматума оппозиции о сложении полномочий, сообщили вечером 15 ноября в его пресс-службе. Тем самым власти опровергли распространяемые оппозицией сведения о том, что после обращения к народу Бжания «передислоцировался на территорию российской военной базы». Пресс-служба Бжании сообщала, что он пока не подписал отзыв вызвавшего протесты законопроекта.