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Президент Абхазии пообещал уйти в отставку после освобождения здания парламента

Бжания заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах
Ведомости

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что уйдет в отставку после того, как оппозиционеры освободят здание парламента. Об этом сообщает ТАСС.

«Те, кто попытался завершить государственный переворот, должны освободить комплекс зданий. После чего я готов назначить выборы, готов подать в отставку», – заявил Бжания, добавив, что не держится за власть.

«РИА Новости» сообщает, что, по словам Бжании, в случае отставки он готов выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах.

С 12 ноября в Абхазии проходят акции протеста против законопроекта, согласно которому компании из РФ смогут реализовывать свои проекты на территории республики с рядом льгот. Рассмотрение вопроса о ратификации должно было состояться 15 ноября, но парламент страны отложил его. У здания парламента началась новая акция протеста: ее участники потребовали, чтобы депутаты провели заседание и проголосовали против ратификации инвестсоглашения.

Лидер оппозиции Темур Гулия сообщил митингующим в Сухуме, что власти Абхазии согласились отозвать законопроект о ратификации инвестсоглашения с РФ. В пресс-службе Бжании сообщали ТАСС, что для стабилизации ситуации он принял решение об отзыве законопроекта из парламента. Сам Бжания покинул Сухум и находится в родном селе Тамыш после ультиматума оппозиции о сложении полномочий, сообщили вечером 15 ноября в его пресс-службе. Тем самым власти опровергли распространяемые оппозицией сведения о том, что после обращения к народу Бжания «передислоцировался на территорию российской военной базы». Пресс-служба Бжании сообщала, что он пока не подписал отзыв вызвавшего протесты законопроекта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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