Президент Абхазии пока не подписал отзыв вызвавшего протесты законопроекта
Президент Абхазии Аслан Бжания не подписывал отзыв из парламента законопроекта о ратификации инвестиционного соглашения с Россией, сообщили в его пресс-службе.
«Президент не подписывал документ об отзыве законопроекта "О ратификации соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия" из парламента», - сообщили власти (цитата по ТАСС).
С 12 ноября в Абхазии проходят акции протеста против законопроекта, согласно которому компании из РФ смогут реализовывать свои проекты на территории республики с рядом льгот. Рассмотрение вопроса о ратификации должно было состояться 15 ноября, но парламент страны отложил его. У здания парламента началась новая акция протеста: ее участники потребовали, чтобы депутаты провели заседание и проголосовали против ратификации инвестсоглашения.
Лидер оппозиции Темур Гулия сообщил митингующим в Сухуме, что власти Абхазии согласились отозвать законопроект о ратификации инвестсоглашения с РФ. В пресс-службе Бжании сообщали ТАСС, что для стабилизации ситуации он принял решение об отзыве законопроекта из парламента. Сам Бжания покинул Сухум и находится в родном селе Тамыш после ультиматума оппозиции о сложении полномочий, сообщили вечером 15 ноября в его пресс-службе. Тем самым власти опровергли распространяемые оппозицией сведения о том, что после обращения к народу Бжания «передислоцировался на территорию российской военной базы».