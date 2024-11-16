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Президент Абхазии Бжания покинул столицу после ультиматума оппозиции

Ведомости

Президент Абхазии Аслан Бжания уехал из Сухуми на фоне ультиматума оппозиции, которая потребовала от него уйти в отставку. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-служба абхазского лидера.

«В настоящее время Аслан Бжания находится в родном селе Тамыш», – говорится в сообщении.

Тем самым пресс-служба главы государства опровергла распространяемые оппозицией сведения о том, что после обращения к народу Бжания «передислоцировался на территорию российской военной базы».

Ранее, 15 ноября, оппозиция заявила, что дает Бжании час на сложение полномочий, иначе протестующие отправятся к зданию МВД, где он в тот момент находился. Вечером того же дня Бжания обратился к народу с призывом не поддаваться на провокации. Он заявил, что останется в Абхазии и продолжит работу, и в числе первоочередных задач назвал «усилия по ликвидации последствий произошедшего 15 ноября». Бжания также говорил, что ведутся переговоры с оппозицией. «Президент, премьер-министр, руководители министерств и ведомств республики Абхазия остаются на своих местах и будут продолжать работать», – подчеркнул президент.

С 12 ноября в Абхазии проходят акции протеста против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, согласно которому компании из РФ смогут реализовывать свои проекты на территории республики с рядом льгот. Рассмотрение вопроса о ратификации должно было состояться 15 ноября, но парламент страны отложил его. У здания парламента началась новая акция протеста: ее участники требуют, чтобы депутаты провели заседание и проголосовали против ратификации соглашения. Позже лидер оппозиции Темур Гулия сообщил митингующим в Сухуме, что власти Абхазии согласились отозвать законопроект о ратификации инвестсоглашения с РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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