Президент Абхазии Бжания покинул столицу после ультиматума оппозиции

Ранее, 15 ноября, оппозиция заявила, что дает Бжании час на сложение полномочий, иначе протестующие отправятся к зданию МВД, где он в тот момент находился. Вечером того же дня Бжания обратился к народу с призывом не поддаваться на провокации. Он заявил, что останется в Абхазии и продолжит работу, и в числе первоочередных задач назвал «усилия по ликвидации последствий произошедшего 15 ноября». Бжания также говорил, что ведутся переговоры с оппозицией. «Президент, премьер-министр, руководители министерств и ведомств республики Абхазия остаются на своих местах и будут продолжать работать», – подчеркнул президент.