Президент Абхазии Бжания покинул столицу после ультиматума оппозиции
Президент Абхазии Аслан Бжания уехал из Сухуми на фоне ультиматума оппозиции, которая потребовала от него уйти в отставку. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-служба абхазского лидера.
«В настоящее время Аслан Бжания находится в родном селе Тамыш», – говорится в сообщении.
Тем самым пресс-служба главы государства опровергла распространяемые оппозицией сведения о том, что после обращения к народу Бжания «передислоцировался на территорию российской военной базы».
Ранее, 15 ноября, оппозиция заявила, что дает Бжании час на сложение полномочий, иначе протестующие отправятся к зданию МВД, где он в тот момент находился. Вечером того же дня Бжания обратился к народу с призывом не поддаваться на провокации. Он заявил, что останется в Абхазии и продолжит работу, и в числе первоочередных задач назвал «усилия по ликвидации последствий произошедшего 15 ноября». Бжания также говорил, что ведутся переговоры с оппозицией. «Президент, премьер-министр, руководители министерств и ведомств республики Абхазия остаются на своих местах и будут продолжать работать», – подчеркнул президент.
С 12 ноября в Абхазии проходят акции протеста против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, согласно которому компании из РФ смогут реализовывать свои проекты на территории республики с рядом льгот. Рассмотрение вопроса о ратификации должно было состояться 15 ноября, но парламент страны отложил его. У здания парламента началась новая акция протеста: ее участники требуют, чтобы депутаты провели заседание и проголосовали против ратификации соглашения. Позже лидер оппозиции Темур Гулия сообщил митингующим в Сухуме, что власти Абхазии согласились отозвать законопроект о ратификации инвестсоглашения с РФ.