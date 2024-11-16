Протестующие в Абхазии отказались покинуть правительственный комплекс
Протестующие у администрации президента Абхазии отказались покинуть правительственный комплекс. Об этом сообщает «РИА Новости».
Они также отвергли предложение президента Аслана Бжании о проведении досрочных выборов.
Ранее в тот же день Бжания заявил, что уйдет в отставку после того, как оппозиционеры освободят здание парламента. По словам президента Абхазии, в случае отставки он готов выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах.
С 12 ноября в Абхазии проходят акции протеста против законопроекта, согласно которому компании из РФ смогут реализовывать свои проекты на территории республики с рядом льгот. Рассмотрение вопроса о ратификации должно было состояться 15 ноября, но парламент страны отложил его. У здания парламента началась новая акция протеста: ее участники потребовали, чтобы депутаты провели заседание и проголосовали против ратификации инвестсоглашения. Лидер оппозиции Темур Гулия сообщил митингующим в Сухуме, что власти Абхазии согласились отозвать законопроект о ратификации инвестсоглашения с РФ.
В пресс-службе Бжании сообщали ТАСС, что для стабилизации ситуации он принял решение об отзыве законопроекта из парламента. Сам Бжания покинул Сухум и находится в родном селе Тамыш после ультиматума оппозиции о сложении полномочий, сообщили вечером 15 ноября в его пресс-службе. Тем самым власти опровергли распространяемые оппозицией сведения о том, что после обращения к народу Бжания «передислоцировался на территорию российской военной базы». Пресс-служба Бжании сообщала, что он пока не подписал отзыв вызвавшего протесты законопроекта.