Протестующие вернули минобороны Абхазии грузовики
Стоявшие вокруг комплекса правительственных зданий Абхазии грузовики возвращены протестующими министерству обороны республики, люди пообещали впредь не допускать, чтобы военные выделяли технику «для защиты чего-то и кого-то во внутренних делах», передает ТАСС.
По данным агентства, шесть грузовиков ГАЗ и три «Урала» стояли возле правительственных зданий и на Набережной Махаджиров со спущенными колесами с 15 ноября. Протестующие смогли без ключей завести один из «Уралов» и прорвали ограждение. Сейчас техника отправляется в место постоянной дислокации, пишет ТАСС.
Люди пригласили и. о. министра обороны Беслана Цвижбу и замминистра Нодара Авидзбу заявили им, что техника «должна служить обеспечению безопасности страны и стоять там, где ей положено», сказал один из лидеров оппозиции Леван Микаа.
«Сказали, что впредь не допустим, чтобы минобороны выделяло технику для защиты чего-то и кого-то во внутренних делах», – сказал Микаа.
С 12 ноября в Абхазии проходят акции протеста против законопроекта, согласно которому компании из РФ смогут реализовывать свои проекты на территории республики с рядом льгот. Рассмотрение вопроса о ратификации должно было состояться 15 ноября, но парламент страны отложил его. В ходе новой акции протеста у здания парламента ее участники потребовали, чтобы депутаты провели заседание и проголосовали против ратификации инвестсоглашения. Лидер оппозиции Темур Гулия сообщил митингующим в Сухуме, что власти Абхазии согласились отозвать законопроект о ратификации инвестсоглашения с РФ.
В пресс-службе президента Аслана Бжании сообщали, что для стабилизации ситуации он принял решение об отзыве законопроекта из парламента, а сам он покинул Сухум и находится в родном селе Тамыш после ультиматума оппозиции о сложении полномочий.
16 ноября протестующие у администрации президента Абхазии отказались покинуть правительственный комплекс. После этого Бжания заявил, что уйдет в отставку после того, как оппозиционеры освободят здание парламента.