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Протестующие вернули минобороны Абхазии грузовики

Ведомости

Стоявшие вокруг комплекса правительственных зданий Абхазии грузовики возвращены протестующими министерству обороны республики, люди пообещали впредь не допускать, чтобы военные выделяли технику «для защиты чего-то и кого-то во внутренних делах», передает ТАСС.

По данным агентства, шесть грузовиков ГАЗ и три «Урала» стояли возле правительственных зданий и на Набережной Махаджиров со спущенными колесами с 15 ноября. Протестующие смогли без ключей завести один из «Уралов» и прорвали ограждение. Сейчас техника отправляется в место постоянной дислокации, пишет ТАСС.

Люди пригласили и. о. министра обороны Беслана Цвижбу и замминистра Нодара Авидзбу заявили им, что техника «должна служить обеспечению безопасности страны и стоять там, где ей положено», сказал один из лидеров оппозиции Леван Микаа. 

«Сказали, что впредь не допустим, чтобы минобороны выделяло технику для защиты чего-то и кого-то во внутренних делах», – сказал Микаа. 

С 12 ноября в Абхазии проходят акции протеста против законопроекта, согласно которому компании из РФ смогут реализовывать свои проекты на территории республики с рядом льгот. Рассмотрение вопроса о ратификации должно было состояться 15 ноября, но парламент страны отложил его. В ходе новой акции протеста у здания парламента ее участники потребовали, чтобы депутаты провели заседание и проголосовали против ратификации инвестсоглашения. Лидер оппозиции Темур Гулия сообщил митингующим в Сухуме, что власти Абхазии согласились отозвать законопроект о ратификации инвестсоглашения с РФ.

В пресс-службе президента Аслана Бжании сообщали, что для стабилизации ситуации он принял решение об отзыве законопроекта из парламента, а сам он покинул Сухум и находится в родном селе Тамыш после ультиматума оппозиции о сложении полномочий.

16 ноября протестующие у администрации президента Абхазии отказались покинуть правительственный комплекс. После этого Бжания заявил, что уйдет в отставку после того, как оппозиционеры освободят здание парламента. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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