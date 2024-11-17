Протестующие вернули минобороны Абхазии грузовики

С 12 ноября в Абхазии проходят акции протеста против законопроекта, согласно которому компании из РФ смогут реализовывать свои проекты на территории республики с рядом льгот. Рассмотрение вопроса о ратификации должно было состояться 15 ноября, но парламент страны отложил его. В ходе новой акции протеста у здания парламента ее участники потребовали, чтобы депутаты провели заседание и проголосовали против ратификации инвестсоглашения. Лидер оппозиции Темур Гулия сообщил митингующим в Сухуме, что власти Абхазии согласились отозвать законопроект о ратификации инвестсоглашения с РФ.