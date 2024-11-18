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Трамп назначил критика бигтехов председателем Федеральной комиссии по связи

Ведомости

Избранный президент Дональд Трамп назначил Брендана Карра, критика телекоммуникационной политики администрации действующего президента США Джо Байдена и крупных технологических компаний, председателем Федеральной комиссии по связи (FCC). Об этом пишет Reuters.

Карр «является борцом за свободу слова и боролся против законодательства, которое ограничивало свободы американцев и сдерживало нашу экономику», говорится в заявлении Трампа.

45-летний Карр в настоящее время является главным республиканцем в Федеральной комиссии по связи – независимом агентстве, регулирующем телекоммуникации. Он подверг резкой критике решение FCC не завершать выделение около $900 млн на субсидирование широкополосного доступа для спутникового интернет-подразделения Starlink компании SpaceX Элона Маска, а также программу министерства торговли по развитию инфраструктуры широкополосного доступа стоимостью $42 млрд и политику Байдена в отношении высвобождения дополнительного спектра частот для беспроводных технологий.

На прошлой неделе Карр написал в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ), в Google, в Apple и Microsoft и сообщил, что они предпринимали шаги по цензурированию американцев. 17 ноября Карр заявил, что Федеральная комиссия по связи должна «восстановить право американцев на свободу слова». Карр также критиковал телеканал NBC за то, что он позволил Харрис появиться в «Субботнем вечере в прямом эфире» незадолго до выборов.

16 октября Трамп объявил, что Кэролайн Левитт будет занимать пост пресс-секретаря Белого дома в новой администрации. Она занимала эту должность в ходе предвыборной кампании Трампа. В его первой администрации Левитт была помощником пресс-секретаря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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