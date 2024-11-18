Трамп назначил критика бигтехов председателем Федеральной комиссии по связи

На прошлой неделе Карр написал в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , в Google, в Apple и Microsoft и сообщил, что они предпринимали шаги по цензурированию американцев. 17 ноября Карр заявил, что Федеральная комиссия по связи должна «восстановить право американцев на свободу слова». Карр также критиковал телеканал NBC за то, что он позволил Харрис появиться в «Субботнем вечере в прямом эфире» незадолго до выборов.