Трамп назначил критика бигтехов председателем Федеральной комиссии по связи
Избранный президент Дональд Трамп назначил Брендана Карра, критика телекоммуникационной политики администрации действующего президента США Джо Байдена и крупных технологических компаний, председателем Федеральной комиссии по связи (FCC). Об этом пишет Reuters.
Карр «является борцом за свободу слова и боролся против законодательства, которое ограничивало свободы американцев и сдерживало нашу экономику», говорится в заявлении Трампа.
45-летний Карр в настоящее время является главным республиканцем в Федеральной комиссии по связи – независимом агентстве, регулирующем телекоммуникации. Он подверг резкой критике решение FCC не завершать выделение около $900 млн на субсидирование широкополосного доступа для спутникового интернет-подразделения Starlink компании SpaceX Элона Маска, а также программу министерства торговли по развитию инфраструктуры широкополосного доступа стоимостью $42 млрд и политику Байдена в отношении высвобождения дополнительного спектра частот для беспроводных технологий.
На прошлой неделе Карр написал в Facebook
16 октября Трамп объявил, что Кэролайн Левитт будет занимать пост пресс-секретаря Белого дома в новой администрации. Она занимала эту должность в ходе предвыборной кампании Трампа. В его первой администрации Левитт была помощником пресс-секретаря.