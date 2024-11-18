Оппозиция Абхазии поддержит вице-президента Гумбу в качестве врио главы страны

Рассмотрение вопроса о ратификации должно было состояться 15 ноября, но парламент страны отложил его. Президент Аслан Бжания покинул Сухуми на фоне митингов. Он заявил, что готов сложить полномочия до проведения новых выборов. Он также назвал происходящее попыткой госпереворота.