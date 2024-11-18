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Оппозиция Абхазии поддержит вице-президента Гумбу в качестве врио главы страны

Ведомости

Протестующие в Абхазии готовы поддержать кандидатуру вице-президента Бадры Гумбы в качестве временного исполняющего обязанности главы страны. Об этом заявил представитель оппозиции Адгур Ардзинба, сообщает издание «Республика».

«Это возможно только при одном условии: премьер-министр и руководители силовых структур, потерявшие доверие из-за участия в подавлении протестов, должны уйти в отставку», – говорится в опубликованном заявлении оппозиции.

Протесты оппозиции в Абхазии продолжаются с 12 ноября. Акции начались из-за планов по рассмотрению законопроекта о льготах для российских компаний при реализации проектов в Абхазии. По версии протестующих, принятие инициативы может создать проблемы местному бизнесу.

Рассмотрение вопроса о ратификации должно было состояться 15 ноября, но парламент страны отложил его. Президент Аслан Бжания покинул Сухуми на фоне митингов. Он заявил, что готов сложить полномочия до проведения новых выборов. Он также назвал происходящее попыткой госпереворота.

Представители оппозиции Абхазии неоднократно заявляли, что протесты в стране не носят антироссийский характер. Российское внешнеполитическое ведомство рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Абхазию. В МИД РФ также подчеркнули, что сценарии, которые подобны текущему, не способствуют привлечению инвестиций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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