Оппозиция Абхазии поддержит вице-президента Гумбу в качестве врио главы страны
Протестующие в Абхазии готовы поддержать кандидатуру вице-президента Бадры Гумбы в качестве временного исполняющего обязанности главы страны. Об этом заявил представитель оппозиции Адгур Ардзинба, сообщает издание «Республика».
«Это возможно только при одном условии: премьер-министр и руководители силовых структур, потерявшие доверие из-за участия в подавлении протестов, должны уйти в отставку», – говорится в опубликованном заявлении оппозиции.
Протесты оппозиции в Абхазии продолжаются с 12 ноября. Акции начались из-за планов по рассмотрению законопроекта о льготах для российских компаний при реализации проектов в Абхазии. По версии протестующих, принятие инициативы может создать проблемы местному бизнесу.
Рассмотрение вопроса о ратификации должно было состояться 15 ноября, но парламент страны отложил его. Президент Аслан Бжания покинул Сухуми на фоне митингов. Он заявил, что готов сложить полномочия до проведения новых выборов. Он также назвал происходящее попыткой госпереворота.
Представители оппозиции Абхазии неоднократно заявляли, что протесты в стране не носят антироссийский характер. Российское внешнеполитическое ведомство рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Абхазию. В МИД РФ также подчеркнули, что сценарии, которые подобны текущему, не способствуют привлечению инвестиций.