МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Абхазию

Российская сторона рассчитывает, что ситуация в Абхазии будет урегулирована мирным политическим путем, отметили в ведомстве. При этом должны неукоснительно соблюдаться законы Абхазии, в том числе в части общественного порядка. В МИД РФ также подчеркнули, что сценарии, которые подобны текущему, не способствуют привлечению инвестиций.