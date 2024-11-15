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МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Абхазию

Ведомости

Министерство иностранных дел России рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Абхазию в связи с обстановкой в республике. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Тем россиянам, которые временно находятся в этом государстве, важно проявлять повышенную осмотрительность, не приближаться к местам беспорядков, а при возможности – выехать из страны», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИДа.

Российская сторона рассчитывает, что ситуация в Абхазии будет урегулирована мирным политическим путем, отметили в ведомстве. При этом должны неукоснительно соблюдаться законы Абхазии, в том числе в части общественного порядка. В МИД РФ также подчеркнули, что сценарии, которые подобны текущему, не способствуют привлечению инвестиций.

Российское внешнеполитическое ведомство выразило сожаление, что оппозиция Абхазии не сочла возможным урегулировать разногласия с законной властью страны «через цивилизованный взаимоуважительный диалог». В результате, согласно заявлению, она вышла «за рамки правового поля, спровоцировав эскалацию конфликта».

Днем 15 ноября у здания парламента Абхазии началась акция протеста. Люди продолжают выступать против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Администрация президента республики Аслана Бжании готовит документ об отзыве из парламента соответствующего законопроекта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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