МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Абхазию
Министерство иностранных дел России рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Абхазию в связи с обстановкой в республике. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«Тем россиянам, которые временно находятся в этом государстве, важно проявлять повышенную осмотрительность, не приближаться к местам беспорядков, а при возможности – выехать из страны», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИДа.
Российская сторона рассчитывает, что ситуация в Абхазии будет урегулирована мирным политическим путем, отметили в ведомстве. При этом должны неукоснительно соблюдаться законы Абхазии, в том числе в части общественного порядка. В МИД РФ также подчеркнули, что сценарии, которые подобны текущему, не способствуют привлечению инвестиций.
Российское внешнеполитическое ведомство выразило сожаление, что оппозиция Абхазии не сочла возможным урегулировать разногласия с законной властью страны «через цивилизованный взаимоуважительный диалог». В результате, согласно заявлению, она вышла «за рамки правового поля, спровоцировав эскалацию конфликта».
Днем 15 ноября у здания парламента Абхазии началась акция протеста. Люди продолжают выступать против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Администрация президента республики Аслана Бжании готовит документ об отзыве из парламента соответствующего законопроекта.