Что известно о протесте у здания парламента Абхазии

Что известно о протесте у здания парламента АбхазииАдминистрация президента готовится отозвать проект о ратификации инвестсоглашения с Россией
Днем 15 ноября у здания парламента Абхазии началась акция протеста. Люди продолжают выступать против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. По оценкам организаторов, которую передает ТАСС, в протесте принимают участие около 2500 человек. В то же время корреспондент агентства утверждает, что участников – несколько сотен человек.
15 ноября парламент Абхазии планировал рассмотреть вопрос ратификации инвестиционного соглашения, но депутаты проголосовали за отмену и перенос сессии. Спикер парламента Лаша Ашуба отметил, что не все депутаты были готовы работать в напряженной обстановке. Позже глава комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа заявил, что оппозиция выразила несогласие с отменой сессии и требует повторного созыва парламента для полного исключения вопроса ратификации.
По данным «Апсныпресс», возле парламента возникли стычки с силовиками, протестующие пытались протаранить ворота машиной «Урал». К людям выходили начальник государственной службы охраны Дмитрий Дбар, глава МВД Роберт Киут и председатель Службы госбезопасности (СГБ) Дмитрий Кучуберия. Все они пообещали передать требования протестующих президенту Абхазии Аслану Бжании.
Местный Telegram-канал «Республика» распространил совместное заявление оппозиции, в котором говорится, что действия митингующих не направлены против российско-абхазских отношений. «Напротив, мы, как оппозиция, всегда подчеркивали важность братских и стратегических связей между нашими странами», – указывается в сообщении. Протестующие собрались у здания парламента для того, чтобы «защитить национальные интересы Абхазии, ее природные ресурсы и богатства», утверждает оппозиция. Около 15:00 мск канал сообщил, что людям удалось зайти в здание парламента, сопротивление им не оказывается. Утверждается, что силовики переходят на сторону протестующих.
Администрация президента Абхазии готовит документ об отзыве из парламента законопроекта, который подразумевает ратификацию российско-абхазского инвестиционного соглашения, сообщает «Апсныпресс». Решение принято для стабилизации обстановки в республике. Бжания находится в Сухуме, он предпринимает необходимые меры.
По последним данным минздрава страны, восемь человек доставлены в республиканскую больницу. Один человек остается в больнице под наблюдением, остальным предписано амбулаторное лечение. Уполномоченный по правам человека Анас Кишмария обратилась к оппозиции. «Мы живем в демократической стране, в которой свобода и права человека не просто декларация. Конечно, нам есть над чем работать и куда стремиться, но для этого необходимо сохранение нашего государства, установление внутреннего согласия и соблюдение цивилизованных правил политической борьбы», – заявила она. Отдельно Кишмария указала на то, что правоохранительным органам необходимо соблюдать законы и принцип соразмерности.
Протесты в Сухуме не влияют на отдых россиян в Абхазии, сообщили в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России. Как пояснил вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин, 95% туристов находятся вне столицы республики. Туроператоры сообщают, что отдыхающие никак не реагируют на события в Сухуме, а запросов на досрочное прекращение отдыха в Абхазии нет.
Правительства России и Абхазии подписали инвестиционное соглашение в конце октября. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, оно в том числе позволит привлечь дополнительные российские инвестиции и поспособствует развитию сельского хозяйства, обрабатывающего производства и туризма. В то же время лидер оппозиции Адгур Ардзинба в разговоре с «Ведомостями» напомнил, что между странами уже действует документ о взаимной защите и поощрении инвестиций от 2009 г., а в Абхазии есть закон об инвестиционной деятельности 2014 г. Он предусматривает льготы и гарантии иностранным инвесторам, в первую очередь российским.
Новое же соглашение, на взгляд оппозиции, «надстройка», которая обусловлена личными взаимоотношениями действующей власти с некими крупными бизнесменами извне – «олигархами». Они же, по мнению Ардзинбы, «лоббируют для себя дополнительные преференции», например отсутствие таких косвенных налогов, как НДС и таможенные платежи.