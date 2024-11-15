Что известно о протесте у здания парламента Абхазии

По последним данным минздрава страны, восемь человек доставлены в республиканскую больницу. Один человек остается в больнице под наблюдением, остальным предписано амбулаторное лечение. Уполномоченный по правам человека Анас Кишмария обратилась к оппозиции. «Мы живем в демократической стране, в которой свобода и права человека не просто декларация. Конечно, нам есть над чем работать и куда стремиться, но для этого необходимо сохранение нашего государства, установление внутреннего согласия и соблюдение цивилизованных правил политической борьбы», – заявила она. Отдельно Кишмария указала на то, что правоохранительным органам необходимо соблюдать законы и принцип соразмерности.