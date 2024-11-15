Парламент Абхазии перенес рассмотрение ратификации инвестсоглашения с Россией
В Абхазии депутаты парламента перенесли запланированное на 15 ноября рассмотрение вопроса ратификации инвестиционного соглашения с Россией и всю сессию в целом. Об этом сообщает «РИА Новости».
За отмену сессии и перенос обсуждения вопроса о ратификации проголосовали 13 депутатов, четверо были против и еще трое воздержались. Спикер парламента Лаша Ашуба отметил, что не все депутаты были готовы работать в напряженной обстановке, некоторые «отказываются работать в таких условиях».
Позже агентство ТАСС со ссылкой на главу комитета по защите суверенитета Абхазии Левана Микаа сообщило, что оппозиция выразила несогласие с отменой сессии и требует повторного созыва парламента для полного исключения вопроса ратификации.
«Депутаты парламента пока не проголосуют против ратификации, мы отсюда не уйдем», – сказал Микаа, находясь у комплекса правительственных зданий.
В Абхазии 12 ноября начались акции протеста. Их участники выступают против ратификации инвестиционного соглашения с Россией – согласно документу, компании из РФ смогут реализовывать свои проекты на территории республики. Соглашение подписали правительства России и Абхазии в конце октября. Кульминацией серии протестов в республике стало временное перекрытие 12 ноября трех мостов на центральной автотрассе.
Лидер оппозиции Адгур Ардзинба в разговоре с «Ведомостями» напомнил, что между странами уже действует документ о взаимной защите и поощрении инвестиций от 2009 г., а в Абхазии есть закон об инвестиционной деятельности 2014 г. Он предусматривает льготы и гарантии иностранным инвесторам, в первую очередь российским.
Новое же соглашение, на взгляд оппозиции, «надстройка», которая обусловлена личными взаимоотношениями действующей власти с некими крупными бизнесменами извне – «олигархами». Они же, по мнению Ардзинбы, «лоббируют для себя дополнительные преференции», например отсутствие таких косвенных налогов, как НДС и таможенные платежи.