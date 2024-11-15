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Парламент Абхазии перенес рассмотрение ратификации инвестсоглашения с Россией

Ведомости

В Абхазии депутаты парламента перенесли запланированное на 15 ноября рассмотрение вопроса ратификации инвестиционного соглашения с Россией и всю сессию в целом. Об этом сообщает «РИА Новости».

За отмену сессии и перенос обсуждения вопроса о ратификации проголосовали 13 депутатов, четверо были против и еще трое воздержались. Спикер парламента Лаша Ашуба отметил, что не все депутаты были готовы работать в напряженной обстановке, некоторые «отказываются работать в таких условиях».

Позже агентство ТАСС со ссылкой на главу комитета по защите суверенитета Абхазии Левана Микаа сообщило, что оппозиция выразила несогласие с отменой сессии и требует повторного созыва парламента для полного исключения вопроса ратификации.

«Депутаты парламента пока не проголосуют против ратификации, мы отсюда не уйдем», – сказал Микаа, находясь у комплекса правительственных зданий.

В Абхазии 12 ноября начались акции протеста. Их участники выступают против ратификации инвестиционного соглашения с Россией – согласно документу, компании из РФ смогут реализовывать свои проекты на территории республики. Соглашение подписали правительства России и Абхазии в конце октября. Кульминацией серии протестов в республике стало временное перекрытие 12 ноября трех мостов на центральной автотрассе.

Лидер оппозиции Адгур Ардзинба в разговоре с «Ведомостями» напомнил, что между странами уже действует документ о взаимной защите и поощрении инвестиций от 2009 г., а в Абхазии есть закон об инвестиционной деятельности 2014 г. Он предусматривает льготы и гарантии иностранным инвесторам, в первую очередь российским.

Новое же соглашение, на взгляд оппозиции, «надстройка», которая обусловлена личными взаимоотношениями действующей власти с некими крупными бизнесменами извне – «олигархами». Они же, по мнению Ардзинбы, «лоббируют для себя дополнительные преференции», например отсутствие таких косвенных налогов, как НДС и таможенные платежи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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