Парламент Абхазии перенес рассмотрение ратификации инвестсоглашения с Россией

Лидер оппозиции Адгур Ардзинба в разговоре с «Ведомостями» напомнил, что между странами уже действует документ о взаимной защите и поощрении инвестиций от 2009 г., а в Абхазии есть закон об инвестиционной деятельности 2014 г. Он предусматривает льготы и гарантии иностранным инвесторам, в первую очередь российским.