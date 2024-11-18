В Кремле еще не знакомы с планом Эрдогана по заморозке конфликта с Украиной
Россия не владеет данными по планам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по заморозке конфликта с Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.
При этом Песков отметил, что в Кремле тоже обратили внимание на подобные публикации, однако пока они не знают, «о чем может идти речь».
Июньские условия президента России Владимира Путина «полностью сохраняют свою актуальность», добавил Песков. По его словам, «это то, что нужно сделать для того, чтобы боевые действия были остановлены».
Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Эрдоган планирует выступить с инициативой о заморозке конфликта на Украине на текущих позициях.
Собеседники агентства утверждают, что турецкий президент озвучит свое предложение на встрече лидеров «Большой двадцатки» в Бразилии 18 ноября.