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В Кремле еще не знакомы с планом Эрдогана по заморозке конфликта с Украиной

Ведомости

Россия не владеет данными по планам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по заморозке конфликта с Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

При этом Песков отметил, что в Кремле тоже обратили внимание на подобные публикации, однако пока они не знают, «о чем может идти речь».

Июньские условия президента России Владимира Путина «полностью сохраняют свою актуальность», добавил Песков. По его словам, «это то, что нужно сделать для того, чтобы боевые действия были остановлены».

Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Эрдоган планирует выступить с инициативой о заморозке конфликта на Украине на текущих позициях.

Собеседники агентства утверждают, что турецкий президент озвучит свое предложение на встрече лидеров «Большой двадцатки» в Бразилии 18 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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