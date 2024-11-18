Песков: ограничение на экспорт обогащенного урана в США не наносит ущерба России
Введение Россией временного ограничения на экспорт в США обогащенного урана является ответной мерой и не наносит ущерба российским интересам. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это абсолютно зеркальные ответные меры. <…> Здесь ни о каком ущербе для наших интересов речи не идет», – сказал Песков.
15 ноября председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о временном ограничении на экспорт из РФ обогащенного урана в США. Имеется в виду его вывоз в США или по внешнеторговым договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в американской юрисдикции. Исключением станут поставки, осуществляемые на основании разовых лицензий, выданных Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.
На сайте правительства поясняется, что ограничения вводятся по указанию президента России Владимира Путина в качестве ответной меры на введенные США в 2024–2027 гг. ограничения и запрет с 2028 г. на импорт урановой продукции из РФ.
В 2023 г. США закупили у России уран на рекордные $1,2 млрд. Москва тогда сохранила лидерство по стоимости поставок, а второй по экспорту в Соединенные Штаты стала Германия. 13 мая 2024 г. американский президент Джо Байден подписал закон о запрете на импорт российского урана, действие которого продлится вплоть до 2040 г. При этом до 1 января 2028 г. допускаются временные исключения.