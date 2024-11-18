Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Президент Абхазии Бжания готовится к переговорам с оппозицией до 18:00

Ведомости

На встрече президента Абхазии Аслана Бжании и группы депутатов парламента было решено начать переговоры власти и оппозиции, сообщается в Telegram-канале пресс-службы абхазского лидера.

«Обсуждалась сложившаяся в стране ситуация. Было принято решение не позднее 18:00 (совпадает с московским) сформировать делегации и приступить к переговорам власти и оппозиции», – говорится в сообщении.

18 ноября спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба сообщил об инициативе депутатов организовать прямые переговоры между властью и оппозицией. По его словам, для переговоров удалось выработать определенную программу, но ее пока недостаточно для урегулирования ситуации. Было решено направить к Бжании четырех депутатов. Оппозиция предложила устроить встречу без посредников лидеров оппозиции с вице-президентом Бадрой Гунбой.

С 12 ноября в Абхазии продолжаются протесты оппозиции, поводом для которых стали планы по рассмотрению законопроекта о льготах для российских компаний при реализации проектов в республике. Митингующие убеждены, что принятие инициативы может создать проблемы местному бизнесу. Оппозиция неоднократно заявляла, что протесты не носят антироссийский характер.

Рассмотрение вопроса о ратификации должно было состояться 15 ноября, но парламент страны отложил его. На фоне протестов президент Бжания покинул столицу и заявил, что готов сложить полномочия до проведения новых выборов. Происходящее в республике он расценил как попытку госпереворота.

Представитель оппозиции Адгур Ардзинба заявлял, что в качестве временного исполняющего обязанности главы Абхазии протестующие готовы поддержать кандидатуру вице-президента Гунбы. Но в таком случае премьер-министр и руководители силовых структур должны уйти в отставку. По словам Ардзинбы, оппозиция будет предлагать на должность премьера компромиссное лицо.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных