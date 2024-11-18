Президент Абхазии Бжания готовится к переговорам с оппозицией до 18:00
На встрече президента Абхазии Аслана Бжании и группы депутатов парламента было решено начать переговоры власти и оппозиции, сообщается в Telegram-канале пресс-службы абхазского лидера.
«Обсуждалась сложившаяся в стране ситуация. Было принято решение не позднее 18:00 (совпадает с московским) сформировать делегации и приступить к переговорам власти и оппозиции», – говорится в сообщении.
18 ноября спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба сообщил об инициативе депутатов организовать прямые переговоры между властью и оппозицией. По его словам, для переговоров удалось выработать определенную программу, но ее пока недостаточно для урегулирования ситуации. Было решено направить к Бжании четырех депутатов. Оппозиция предложила устроить встречу без посредников лидеров оппозиции с вице-президентом Бадрой Гунбой.
С 12 ноября в Абхазии продолжаются протесты оппозиции, поводом для которых стали планы по рассмотрению законопроекта о льготах для российских компаний при реализации проектов в республике. Митингующие убеждены, что принятие инициативы может создать проблемы местному бизнесу. Оппозиция неоднократно заявляла, что протесты не носят антироссийский характер.
Рассмотрение вопроса о ратификации должно было состояться 15 ноября, но парламент страны отложил его. На фоне протестов президент Бжания покинул столицу и заявил, что готов сложить полномочия до проведения новых выборов. Происходящее в республике он расценил как попытку госпереворота.
Представитель оппозиции Адгур Ардзинба заявлял, что в качестве временного исполняющего обязанности главы Абхазии протестующие готовы поддержать кандидатуру вице-президента Гунбы. Но в таком случае премьер-министр и руководители силовых структур должны уйти в отставку. По словам Ардзинбы, оппозиция будет предлагать на должность премьера компромиссное лицо.