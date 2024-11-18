Президент Абхазии Бжания готовится к переговорам с оппозицией до 18:00

18 ноября спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба сообщил об инициативе депутатов организовать прямые переговоры между властью и оппозицией. По его словам, для переговоров удалось выработать определенную программу, но ее пока недостаточно для урегулирования ситуации. Было решено направить к Бжании четырех депутатов. Оппозиция предложила устроить встречу без посредников лидеров оппозиции с вице-президентом Бадрой Гунбой.