Парламент Абхазии предложил организовать прямые переговоры власти с оппозицией

«Депутаты на протяжении этих дней, с вечера пятницы, проводили консультации с оппозиционными силами, представителями власти и президентом Абхазии о сложившейся ситуации и выходе из нее», – добавил он. Ашуба уточнил, что для переговоров удалось выработать определенную программу, но ее пока недостаточно для урегулирования ситуации.