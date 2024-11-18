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Парламент Абхазии предложил организовать прямые переговоры власти с оппозицией

Ведомости

Депутаты парламента Абхазии предложили организовать прямые переговоры между властью и оппозицией. Об этом заявил спикер Лаша Ашуба, передает местное агентство «Апсныпресс».

«Депутаты на протяжении этих дней, с вечера пятницы, проводили консультации с оппозиционными силами, представителями власти и президентом Абхазии о сложившейся ситуации и выходе из нее», – добавил он. Ашуба уточнил, что для переговоров удалось выработать определенную программу, но ее пока недостаточно для урегулирования ситуации.

По итогам совещания в парламенте было принято решение направить четырех депутатов к президенту Абхазии Аслану Бжании. Оппозиция предложила организовать встречу без посредников лидеров оппозиции с вице-президентом Бадрой Гунбой.

Протесты оппозиции в Абхазии продолжаются с 12 ноября. Акции начались из-за планов по рассмотрению законопроекта о льготах для российских компаний при реализации проектов в Абхазии. По версии протестующих, принятие инициативы может создать проблемы местному бизнесу. Оппозиция неоднократно заявляла, что протесты не носят антироссийский характер.

Рассмотрение вопроса о ратификации должно было состояться 15 ноября, но парламент страны отложил его. Президент Аслан Бжания покинул Сухуми на фоне митингов. Он заявил, что готов сложить полномочия до проведения новых выборов. Он также назвал происходящее попыткой госпереворота.

В качестве временного исполняющего обязанности главы Абхазии протестующие готовы поддержать кандидатуру вице-президента Бадры Гунбы, заявлял представитель оппозиции Адгур Ардзинба. Уточняется, что это возможно только при одном условии: премьер-министр и руководители силовых структур должны уйти в отставку. Оппозиция будет предлагать на должность премьера компромиссное лицо, уточнял Ардзинба.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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