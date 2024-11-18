Турция опровергла сообщения о плане Эрдогана по заморозке украинского конфликта
Новость агентства Bloomberg под заголовком «Союзники Украины опираются на Зеленского в вопросе прекращения войны» содержит недостоверную информацию о предполагаемом плане Анкары по заморозке украинского конфликта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в МИД Турции.
По данным агентства, Турция до сих пор продолжает поддерживать дипломатические инициативы по урегулированию конфликта, но публикация от 18 ноября «не отражает истину в части, касающейся Турции». Отдельно агентство отмечает, что последующих пояснений не последовало.
18 ноября на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия не владеет данными по планам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана добиться заморозки конфликта с Украиной.
При этом Песков отметил, что в Кремле тоже обратили внимание на подобные публикации, однако пока они не знают, «о чем может идти речь».
Bloomberg со ссылкой на источники утверждал, что Эрдоган планирует выступить с инициативой о заморозке конфликта на Украине на текущих позициях.
Собеседники агентства заявляли, что турецкий президент озвучит свое предложение на встрече лидеров «большой двадцатки» в Бразилии 18 ноября.