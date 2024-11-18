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Турция опровергла сообщения о плане Эрдогана по заморозке украинского конфликта

Ведомости

Новость агентства Bloomberg под заголовком «Союзники Украины опираются на Зеленского в вопросе прекращения войны» содержит недостоверную информацию о предполагаемом плане Анкары по заморозке украинского конфликта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в МИД Турции.

По данным агентства, Турция до сих пор продолжает поддерживать дипломатические инициативы по урегулированию конфликта, но публикация от 18 ноября «не отражает истину в части, касающейся Турции». Отдельно агентство отмечает, что последующих пояснений не последовало.

18 ноября на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия не владеет данными по планам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана добиться заморозки конфликта с Украиной.

При этом Песков отметил, что в Кремле тоже обратили внимание на подобные публикации, однако пока они не знают, «о чем может идти речь».

Bloomberg со ссылкой на источники утверждал, что Эрдоган планирует выступить с инициативой о заморозке конфликта на Украине на текущих позициях.

Собеседники агентства заявляли, что турецкий президент озвучит свое предложение на встрече лидеров «большой двадцатки» в Бразилии 18 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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