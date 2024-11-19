Пентагон не смог подтвердить присутствие военных КНДР в Курской области
Пентагон не может независимо подтвердить якобы участие севрокорейских военных в боевых действиях в Курской области. Об этом заявила на брифинге заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
«Мы не можем подтвердить это независимо, но, тем не менее, они направляются в Курск не просто так. Мы ожидаем, что они будут участвовать в боевых действиях, но я не могу подтвердить это в данный момент», – сказала Сингх.
По оценкам Пентагона, в Курскую область якобы въехало 11 000 северокорейцев.
17 ноября The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Джо Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории. Газета утверждает, что решение использовать дальнобойные ракеты – это ответ на якобы решение Москвы привлечь в Курскую область войска КНДР.