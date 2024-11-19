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Пентагон не смог подтвердить присутствие военных КНДР в Курской области

Ведомости

Пентагон не может независимо подтвердить якобы участие севрокорейских военных в боевых действиях в Курской области. Об этом заявила на брифинге заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

«Мы не можем подтвердить это независимо, но, тем не менее, они направляются в Курск не просто так. Мы ожидаем, что они будут участвовать в боевых действиях, но я не могу подтвердить это в данный момент», – сказала Сингх.

По оценкам Пентагона, в Курскую область якобы въехало 11 000 северокорейцев.

17 ноября The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Джо Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории. Газета утверждает, что решение использовать дальнобойные ракеты – это ответ на якобы решение Москвы привлечь в Курскую область войска КНДР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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