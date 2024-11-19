Лидеры G20 поддержали все инициативы по урегулированию конфликта на Украине
Лидеры «Группы двадцати» (G20) приветствуют все актуальные и конструктивные инициативы, направленные на урегулирование конфликта на Украине. Об этом говорится в итоговой декларации саммита в Рио-де-Жанейро.
Участники также подчеркнули негативные дополнительные последствия конфликта для глобальной продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок, макрофинансовой стабильности, инфляции и роста.
«Мы приветствуем все актуальные и конструктивные инициативы, направленные на поддержку всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии со всеми целями и принципами Устава ООН, направленными на содействие мирным, дружественным и добрососедским отношениям между народами», – указано в документе.
Саммит G20 проходит в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.
18 октября на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС президент России Владимир Путин заявил, что не поедет на саммит стран «большой двадцатки» в Бразилии, чтобы не срывать его. Бразилия является одной из стран – участниц Римского статута, утверждающего юрисдикцию Международного уголовного суда. В марте 2023 г. суд выдал ордер на арест Путина. В Кремле подчеркивали, что ордер не станет препятствием для развития отношений России с другими странами.