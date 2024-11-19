Лидеры G20 поддержали все инициативы по урегулированию конфликта на Украине

18 октября на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС президент России Владимир Путин заявил, что не поедет на саммит стран «большой двадцатки» в Бразилии, чтобы не срывать его. Бразилия является одной из стран – участниц Римского статута, утверждающего юрисдикцию Международного уголовного суда. В марте 2023 г. суд выдал ордер на арест Путина. В Кремле подчеркивали, что ордер не станет препятствием для развития отношений России с другими странами.