Глава МИД КНР: Китай готов к новому этапу сотрудничества с Россией

Bloomberg утверждал, что Китай должен быть недоволен сотрудничеством России и КНДР, так как связь государств может «иметь последствия для баланса безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе». При этом предполагалось, что лидер КНР Си Цзиньпин, по данным источников Bloomberg, рассматривает президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына как партнеров в борьбе «против мирового порядка, возглавляемого США».