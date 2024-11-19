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Глава МИД КНР: Китай готов к новому этапу сотрудничества с Россией

Ведомости

Китай готов на новом уровне сотрудничества с Россией заниматься проблемами регулирования глобальных процессов. Об этом сообщил министр иностранных дел КНР Ван И на полях саммита Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро, передает Интерфакс.

По его словам, встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заложила основу для партнерства между станами и создала условия для перехода сотрудничества на новый уровень.

Ван И отметил, что для приближающейся годовщины победы во Второй мировой войне государства должны организовать совместные мероприятия. Кроме того, как отметил министр, Китаю и России необходимо «отстаивать международную справедливость» и «твердо отстаивать достижения Победы».

14 ноября сообщалось, что западные союзники Украины планируют воспользоваться саммитом G20, чтобы обсудить с Китаем вопрос связей России и КНДР.

Bloomberg утверждал, что Китай должен быть недоволен сотрудничеством России и КНДР, так как связь государств может «иметь последствия для баланса безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе». При этом предполагалось, что лидер КНР Си Цзиньпин, по данным источников Bloomberg, рассматривает президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына как партнеров в борьбе «против мирового порядка, возглавляемого США».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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