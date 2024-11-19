Глава МИД КНР: Китай готов к новому этапу сотрудничества с Россией
По его словам, встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заложила основу для партнерства между станами и создала условия для перехода сотрудничества на новый уровень.
Ван И отметил, что для приближающейся годовщины победы во Второй мировой войне государства должны организовать совместные мероприятия. Кроме того, как отметил министр, Китаю и России необходимо «отстаивать международную справедливость» и «твердо отстаивать достижения Победы».
14 ноября сообщалось, что западные союзники Украины планируют воспользоваться саммитом G20, чтобы обсудить с Китаем вопрос связей России и КНДР.
Bloomberg утверждал, что Китай должен быть недоволен сотрудничеством России и КНДР, так как связь государств может «иметь последствия для баланса безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе». При этом предполагалось, что лидер КНР Си Цзиньпин, по данным источников Bloomberg, рассматривает президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына как партнеров в борьбе «против мирового порядка, возглавляемого США».