В сентябре Россия увеличила экспорт в Индию впервые после трехмесячного снижения
В сентябре Россия впервые с мая нарастила экспорт в Индию. Количество поставок увеличилось на треть. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на индийское министерство торговли и промышленности.
По расчетам агентства, если в августе поставки составляли $3,6 млрд, то в сентябре значение их суммы достигало $4,9 млрд. При этом экспорт со стороны Индии в Россию сократился с $505,4 млн в августе до $364,2 млн.
Общий товарооборот, по данным агентства, вырос на 28% и составил $5,2 млрд.
12 ноября сообщалось, что в январе – октябре этого года Россия поставила Индии 3,4 млн т удобрений и довела долю на индийском рынке до 28%.
По данным минпромторга Индии, поставки российских удобрений в Индию по итогам 2023 г. выросли в 1,5 раза в сравнении с 2022 г., составив 5,4 млн т.