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В сентябре Россия увеличила экспорт в Индию впервые после трехмесячного снижения

Ведомости

В сентябре Россия впервые с мая нарастила экспорт в Индию. Количество поставок увеличилось на треть. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на индийское министерство торговли и промышленности.

По расчетам агентства, если в августе поставки составляли $3,6 млрд, то в сентябре значение их суммы достигало $4,9 млрд. При этом экспорт со стороны Индии в Россию сократился с $505,4 млн в августе до $364,2 млн.

Общий товарооборот, по данным агентства, вырос на 28% и составил $5,2 млрд.

12 ноября сообщалось, что в январе – октябре этого года Россия поставила Индии 3,4 млн т удобрений и довела долю на индийском рынке до 28%.

По данным минпромторга Индии, поставки российских удобрений в Индию по итогам 2023 г. выросли в 1,5 раза в сравнении с 2022 г., составив 5,4 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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