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Песков: обновленная ядерная доктрина опубликована своевременно

Ведомости

Обновленные основы госполитики России в области ядерного сдерживания опубликованы своевременно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о том, приурочено ли было обнародование документа к информации о разрешении США использовать американское дальнобойное оружие для ударов вглубь России.

Представитель Кремля подчеркнул, что соответствующие поручения были заблаговременно даны главой государства Владимиром Путиным.

«Президент сам говорил о том, что уже находится на финальной стадии подготовка этих изменений. Обновленные основы опубликованы своевременно», – сказал Песков.

19 ноября Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания. Согласно документу, сдерживание потенциального противника от агрессии против России и ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов. Отмечено, что при возникновении конфликта госполитика призвана не допустить эскалации военных действий и прекратить их на условиях, выгодных для Москвы. Подчеркивается также, что ядерное оружие рассматривается как средство сдерживания и его применение является крайней и вынужденной мерой.

25 сентября российский президент сообщил об изменениях в ядерной доктрине России. Тогда Путин пояснял, что Москва получит право на использование ядерного оружия после получения подтвержденной информации о массовом воздушном нападении самолетов, ракет и беспилотников. Глава государства также отмечал, что в обновленной редакции документа агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию.

26 сентября Песков заявлял, что корректировки в доктрину стоит расценивать как сигнал странам Запада.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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