Песков: обновленная ядерная доктрина опубликована своевременно
Обновленные основы госполитики России в области ядерного сдерживания опубликованы своевременно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о том, приурочено ли было обнародование документа к информации о разрешении США использовать американское дальнобойное оружие для ударов вглубь России.
Представитель Кремля подчеркнул, что соответствующие поручения были заблаговременно даны главой государства Владимиром Путиным.
«Президент сам говорил о том, что уже находится на финальной стадии подготовка этих изменений. Обновленные основы опубликованы своевременно», – сказал Песков.
19 ноября Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания. Согласно документу, сдерживание потенциального противника от агрессии против России и ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов. Отмечено, что при возникновении конфликта госполитика призвана не допустить эскалации военных действий и прекратить их на условиях, выгодных для Москвы. Подчеркивается также, что ядерное оружие рассматривается как средство сдерживания и его применение является крайней и вынужденной мерой.
25 сентября российский президент сообщил об изменениях в ядерной доктрине России. Тогда Путин пояснял, что Москва получит право на использование ядерного оружия после получения подтвержденной информации о массовом воздушном нападении самолетов, ракет и беспилотников. Глава государства также отмечал, что в обновленной редакции документа агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию.
26 сентября Песков заявлял, что корректировки в доктрину стоит расценивать как сигнал странам Запада.