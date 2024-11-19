Кремль: Россия всегда занимала ответственную позицию по ядерному оружию
Россия всегда рассматривала ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя подписание главой государства указа об основах государственной политики в области ядерного сдерживания.
Подчеркивая важность документа, представитель Кремля заявил, что ядерное сдерживание направлено на «обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия» в случае агрессии против России и/или ее союзников.
«Россия всегда занимала ответственную позицию и принимала необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосотношений», – пояснил Песков.
По его словам, обновление ядерной доктрины понадобилось, чтобы «привести в соответствие наши основы с нынешней обстановкой».
В документе, подписанном 19 ноября, отмечается, что сдерживание потенциального противника от агрессии против России и ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов. Государственная политика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, говорится в тексте утвержденных основ. Она гарантирует защиту территориальной целостности государства. В случае возникновения конфликта госполитика призвана не допустить эскалации военных действий, а также прекратить их на выгодных Москве условиях.