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Кремль: Россия всегда занимала ответственную позицию по ядерному оружию

Ведомости

Россия всегда рассматривала ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя подписание главой государства указа об основах государственной политики в области ядерного сдерживания.

Подчеркивая важность документа, представитель Кремля заявил, что ядерное сдерживание направлено на «обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия» в случае агрессии против России и/или ее союзников.

«Россия всегда занимала ответственную позицию и принимала необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосотношений», – пояснил Песков.

По его словам, обновление ядерной доктрины понадобилось, чтобы «привести в соответствие наши основы с нынешней обстановкой».

В документе, подписанном 19 ноября, отмечается, что сдерживание потенциального противника от агрессии против России и ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов. Государственная политика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, говорится в тексте утвержденных основ. Она гарантирует защиту территориальной целостности государства. В случае возникновения конфликта госполитика призвана не допустить эскалации военных действий, а также прекратить их на выгодных Москве условиях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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