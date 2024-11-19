Кремль: Россия всегда занимала ответственную позицию по ядерному оружию

В документе, подписанном 19 ноября, отмечается, что сдерживание потенциального противника от агрессии против России и ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов. Государственная политика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, говорится в тексте утвержденных основ. Она гарантирует защиту территориальной целостности государства. В случае возникновения конфликта госполитика призвана не допустить эскалации военных действий, а также прекратить их на выгодных Москве условиях.