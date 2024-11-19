Медведев: Байден и его сторонники сознательно идут на эскалацию с РФ

11 ноября «Ведомости» писали о заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о возможной эскалации ситуации с Западом. В Кремле не исключили, что лидеры европейских стран могут убедить администрацию Байдена до его ухода с поста в январе 2025 г. разрешить ракетные удары вглубь России.