Медведев: Байден и его сторонники сознательно идут на эскалацию с РФ
Действующий президент США Джо Байден, позволяя Украине нанести удары ракетами ATACMS вглубь России, сознательно идет против РФ, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Политик также подчеркнул, что «разбираться с этим будет уже команда Дональда Трампа», который вступит в должность президента в январе следующего года.
11 ноября «Ведомости» писали о заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о возможной эскалации ситуации с Западом. В Кремле не исключили, что лидеры европейских стран могут убедить администрацию Байдена до его ухода с поста в январе 2025 г. разрешить ракетные удары вглубь России.