В Кремле не исключили эскалации со стороны Запада
В Кремле не исключили, что лидеры европейских стран могут убедить администрацию действующего президента США Джо Байдена до его ухода с поста в январе 2025 г. разрешить ракетные удары вглубь России. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об опасениях в Кремле из-за возможной эскалации.
«Ничего исключать нельзя. Это лишний раз демонстрирует приведенные вами цитаты (о возможности разрешения ударов по РФ). Они демонстрируют, что европейские руководители продолжают свою линию, продолжают добиваться стратегического поражения нашей страны», – заявил Песков.
Также пресс-секретарь отметил, что никакие виды вооружений не способны изменить динамику проведения спецоперации, которая «хорошо понятна военным» и проводится до достижения всех целей.
The Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон предпримут 11 ноября «последнюю отчаянную попытку» помешать избранному президенту США Дональду Трампу сократить помощь Украине, а также обсудят, можно ли убедить действующего американского лидера Джо Байдена разрешить Украине удары вглубь России ракетами Storm Shadow.