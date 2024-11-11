В Кремле не исключили эскалации со стороны Запада

В Кремле не исключили, что лидеры европейских стран могут убедить администрацию действующего президента США Джо Байдена до его ухода с поста в январе 2025 г. разрешить ракетные удары вглубь России. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об опасениях в Кремле из-за возможной эскалации.