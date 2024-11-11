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В Кремле не исключили эскалации со стороны Запада

Ведомости

В Кремле не исключили, что лидеры европейских стран могут убедить администрацию действующего президента США Джо Байдена до его ухода с поста в январе 2025 г. разрешить ракетные удары вглубь России. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об опасениях в Кремле из-за возможной эскалации.

«Ничего исключать нельзя. Это лишний раз демонстрирует приведенные вами цитаты (о возможности разрешения ударов по РФ). Они демонстрируют, что европейские руководители продолжают свою линию, продолжают добиваться стратегического поражения нашей страны», – заявил Песков.

Также пресс-секретарь отметил, что никакие виды вооружений не способны изменить динамику проведения спецоперации, которая «хорошо понятна военным» и проводится до достижения всех целей.

The Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон предпримут 11 ноября «последнюю отчаянную попытку» помешать избранному президенту США Дональду Трампу сократить помощь Украине, а также обсудят, можно ли убедить действующего американского лидера Джо Байдена разрешить Украине удары вглубь России ракетами Storm Shadow.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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