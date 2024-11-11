Telegraph: Лондон и Париж попытаются убедить США разрешить удары вглубь РФ
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон предпримут «последнюю отчаянную попытку» помешать избранному президенту США Дональду Трампу сократить помощь Украине, а также обсудят, можно ли убедить действующего американского лидера Джо Байдена разрешить Украине удары вглубь России ракетами Storm Shadow. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве.
Переговоры состоятся в Париже 11 ноября. Предполагается, что стороны также обсудят последствия предстоящего срока Трампа для Ближнего Востока и возможность торговой войны с Европой.
«Мы очень хотим убедиться, что сможем максимально использовать время с настоящего момента до 20 января [когда Трамп станет президентом США], а не просто отложить все до следующей администрации», – сказал один из собеседников агентства.
Другой источник ожидает, что Байден «откроет краны», передав больше финансовой помощи Киеву до того, как покинет Белый дом.
10 ноября Трамп заявил, что не будет включать в состав своей будущей администрации бывшего госсекретаря Майка Помпео и бывшего постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, которые работали с ним во время его первого президентского срока. The Telegraph отметила, что они выступали за Украину.
Во время своей президентской кампании Трамп заявлял, что в случае победы на выборах положит конец украинскому конфликту. 9 ноября старший советник избранного президента Брайан Ланза подчеркнул, что Украина должна сосредоточиться на достижении мира, а не на возвращении территорий.