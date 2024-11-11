Telegraph: Лондон и Париж попытаются убедить США разрешить удары вглубь РФ

10 ноября Трамп заявил, что не будет включать в состав своей будущей администрации бывшего госсекретаря Майка Помпео и бывшего постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, которые работали с ним во время его первого президентского срока. The Telegraph отметила, что они выступали за Украину.