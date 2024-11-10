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WP: Трамп после победы на выборах созвонился с Путиным

Политики, по данным газеты, обсудили Украину
Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным 7 ноября (по США), сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным газеты, это был первый разговор двух политиков после того, как Трамп победил на выборах президента в США, прошедших 5 ноября.

Во время телефонного разговора Трамп попросил Путины не идти на эскалацию на Украине, а также напомнил о военном присутствии США в Европе, указал неназванный источник издания. WP также не указывает, по чей инициативе состоялся разговор.

Одной из тем беседы стало установление мира в Европе. Кроме того, Трамп в рамках разговора выразил заинтересованность в последующих контактах, чтобы обсудить «скорейшее разрешение войны на Украине», указывает газета.

В ходе своей президентской кампании Трамп говорил, что положит конец конфликту на Украине в случае победы на выборах, хотя детали того, как он намеревается это сделать, он не раскрывал.

7 ноября Путин, отвечая на вопросы участников международного дискуссионного клуба «Валдай», поздравил Трампа с победой на выборах, а также заявил, что не возражает против контактов с избранным американским президентом. Ранее тем же днем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что у Путина может состояться разговор с Трампом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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