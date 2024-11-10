WP: Трамп после победы на выборах созвонился с Путиным

WP: Трамп после победы на выборах созвонился с ПутинымПолитики, по данным газеты, обсудили Украину
Избранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным 7 ноября (по США), сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
По данным газеты, это был первый разговор двух политиков после того, как Трамп победил на выборах президента в США, прошедших 5 ноября.
Во время телефонного разговора Трамп попросил Путины не идти на эскалацию на Украине, а также напомнил о военном присутствии США в Европе, указал неназванный источник издания. WP также не указывает, по чей инициативе состоялся разговор.
Одной из тем беседы стало установление мира в Европе. Кроме того, Трамп в рамках разговора выразил заинтересованность в последующих контактах, чтобы обсудить «скорейшее разрешение войны на Украине», указывает газета.
В ходе своей президентской кампании Трамп говорил, что положит конец конфликту на Украине в случае победы на выборах, хотя детали того, как он намеревается это сделать, он не раскрывал.
7 ноября Путин, отвечая на вопросы участников международного дискуссионного клуба «Валдай», поздравил Трампа с победой на выборах, а также заявил, что не возражает против контактов с избранным американским президентом. Ранее тем же днем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что у Путина может состояться разговор с Трампом.