WP: Трамп после победы на выборах созвонился с Путиным

7 ноября Путин, отвечая на вопросы участников международного дискуссионного клуба «Валдай», поздравил Трампа с победой на выборах, а также заявил, что не возражает против контактов с избранным американским президентом. Ранее тем же днем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что у Путина может состояться разговор с Трампом.