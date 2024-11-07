Песков не исключил общения Путина и Трампа до инаугурации президента США
В Кремле не исключают общения президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом до инаугурации главы США. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время брифинга.
«Оно не исключено. Он [Трамп] же говорил, что он будет звонить Путину до инаугурации. Ну вот есть его слова. Другого ничего сказать пока не имеем, из чего исходить», – сказал Песков.
Кроме того, Песков сообщил, что официальные лица РФ не контактировали со штабом Трампа. Будет ли каким-то образом Россия представлена на инаугурации Трампа 20 января 2025 г., пока говорить рано, пояснил представитель Кремля.
Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он заручился 291 голосом выборщиков, в то время как его соперник действующий вице-президент Камала Харрис – 226, следует из данных NBC News.
Россия не питает иллюзий как в отношении Трампа, так и относительно нового состава конгресса, где республиканцы – предварительно – берут верх: правящая политическая элита США имеет антироссийскую направленность, следует из заявления российского МИДа. Подчеркивается, что Москва будет работать с новой администрацией, «жестко отстаивая российские национальные интересы и ориентируясь на достижение всех поставленных целей специальной военной операции».