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Песков не исключил общения Путина и Трампа до инаугурации президента США

Ведомости

В Кремле не исключают общения президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом до инаугурации главы США. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время брифинга.

«Оно не исключено. Он [Трамп] же говорил, что он будет звонить Путину до инаугурации. Ну вот есть его слова. Другого ничего сказать пока не имеем, из чего исходить», – сказал Песков.

Кроме того, Песков сообщил, что официальные лица РФ не контактировали со штабом Трампа. Будет ли каким-то образом Россия представлена на инаугурации Трампа 20 января 2025 г., пока говорить рано, пояснил представитель Кремля.

Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он заручился 291 голосом выборщиков, в то время как его соперник действующий вице-президент Камала Харрис – 226, следует из данных NBC News.

Россия не питает иллюзий как в отношении Трампа, так и относительно нового состава конгресса, где республиканцы – предварительно – берут верх: правящая политическая элита США имеет антироссийскую направленность, следует из заявления российского МИДа. Подчеркивается, что Москва будет работать с новой администрацией, «жестко отстаивая российские национальные интересы и ориентируясь на достижение всех поставленных целей специальной военной операции».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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